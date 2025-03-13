"الأهلي يتملكني من رأسي إلى كل جسدي!" .. رئيس الشركة الراعية للهلال يكشف حقيقة تعمده إهانة الزعيم

جمهور الهلال شن هجومًا عنيفًا عليه بسبب الأهلي!..

رد سليمان التويجري، الرئيس التنفيذي لشركة "نادك"، الراعي الرسمي لنادي الهلال؛ على حقيقة تعمده "إهانة" الزعيم؛ بعد كلاسيكو المملكة الكبير ضد الأهلي.

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الأهلي حقق انتصارًا غاليًا ومثيرًا على الهلال، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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هذا الانتصار الأهلاوي على الهلال؛ جاء بعد غياب 4 سنوات ونصف تقريبًا؛ حيث كان آخر فوز للراقي على الزعيم، في شهر أغسطس من عام 2020.