FBL-HKG-KSA-SUPER CUP-NASSR-AHLIAFP
أحمد فرهود

حتى لا تتعقد أزمة الغيابات .. المنتخب السعودي يساعد الأهلي قبل كلاسيكو النصر

الأهلي يُعاني من أزمة غيابات كبيرة حاليًا..

قدّم منتخب السعودية تحت 23 عامًا، مساعدة إلى فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل كلاسيكو المملكة الكبير ضد نادي النصر، مساء غدٍ الجمعة.

الأهلي يواجه النصر، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    المنتخب السعودي يوافق على طلب النادي الأهلي

    وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الميدان الرياضي" مساء اليوم الخميس، موافقة المنتخب السعودي تحت 23 سنة، على طلب عاجل من عملاق جدة الأهلي؛ وذلك قبل كلاسيكو المملكة الكبير ضد نادي النصر، في الجولة 13 من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

    الصحيفة أشارت إلى أن الأهلي، طلب تأجيل انضمام الثنائي محمد عبدالرحمن وياسين الزبيدي، إلى المنتخب السعودي تحت 23 سنة؛ لما بعد كلاسيكو المملكة الكبير، ضد الفريق النصراوي.

    هذا الطلب وافق عليه المنتخب السعودي؛ حيث سيخوض الثنائي الكلاسيكو مع الأهلي، على أن ينضما إلى الأخضر فور إطلاق صافرة النهاية.

    ويُشارك منتخب السعودية تحت 23 سنة، في بطولة كأس آسيا؛ التي تنطلق يوم 6 يناير الجاري، وتنتهي في 25 من نفس الشهر.

    • إعلان
  • Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أزمة غيابات قوية تضرب النادي الأهلي

    المثير في الأمر أن طلب عملاق جدة الأهلي، الإبقاء على الثنائي محمد عبدالرحمن وياسين الزبيدي في صفوفه، لخوض كلاسيكو المملكة ضد نادي النصر؛ يأتي بسبب النقص العددي الكبير، خلال الفترة الحالية.

    ويفتقد الأهلي لخدمات العديد من اللاعبين، بسبب المشاركات الدولية أو الإيقافات والإصابات؛ على رأسهم الثلاثي "الجزائري رياض محرز، الإيفواري فرانك كيسييه والسنغالي إدوار ميندي"، الذين يخوضون كأس أمم إفريقيا 2025 مع منتخباتهم.

    كذلك.. سيفتقد الأهلي في كلاسيكو النصر الكبير؛ مدافعه البرازيلي المتألق روجر إيبانيز، والذي تعرض لحالة طرد في المباراة الأخيرة.

    ومن هُنا.. أصبح بقاء أي لاعب، وتواجده في قائمة الكلاسيكو الكبير؛ أمرًا مهمًا جدًا للفريق الأهلاوي، الذي يقوده المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله.

  • Al-Ahli v Celtic FC - Como CupGetty Images Sport

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 6 مباريات مقابل 4 تعادلات وهزيمة، في 11 لقاءً.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 23.

    - فوز: 15.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 3.

    - أهداف مسجلة: 56.

    - أهداف مستقبلة: 26.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Cristiano Ronaldo Joao Felix NassrGetty

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

    19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.

    20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.

    21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.

دوري روشن السعودي
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
النصر crest
النصر
النصر
0