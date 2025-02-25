"تحامل على نفسه ضد القادسية" .. محترف الأهلي يخضع لعملية عاجلة قبل كلاسيكو الهلال

إصابة مفاجئة تضرب النادي الأهلي..

"القتال من أجل الشعار".. هذا ما فعله أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مواجهة القادسية، مساء يوم الثلاثاء.

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الأهلي فاز (4-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، مع تقديم مستوياتٍ رائعة.

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وبهذه النتيجة.. وصل الأهلي إلى النقطة 44، في "المركز الخامس" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما تراجع القادسية لـ"المركز الرابع" بـ47 نقطة.