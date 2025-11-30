"سيكون مجرد فريق يستهوي بطولات خروج المغلوب" .. تحذير نصراوي للأهلي: تخلص من تلك المشاكل للمنافسة على الدوري!

نجح الأهلي في العودة من بعيد خلال مواجهة القادسية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم أمس السبت وقلب تأخره بهدف لثلاثة أهداف إلى التعادل 3-3 ثم الفوز بركلات الجزاء الترجيحية.

وسجل أهداف القادسية الثلاثة، كل من ماتيو ريتيجي "هدفين" وجوليان كوينونيس، في الدقائق 11 و30 و45+4، بينما جاءت ثلاثية الأهلي عن طريق إيفان توني، فالنتين أتانجانا، فرانك كيسييه في الدقائق 36 و61 و73.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث نفذ الأهلي جميع ركلاته بنجاح، عن طريق إيفان توني، رياض محرز، فرانك كيسييه، صالح أبو الشامات، فراس البريكان، بينما أهدر عبد الله السالم ركلة القادسية، بينما سجل بنجاح، كل من ماتيو ريتيجي، يوليان فايجل، مصعب الجوير، ناتشو فيرنانديز، لتنتهي الملحمة الكروية بنتيجة (5-4).

وحجز الأهلي المقعد الثاني في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وسيواجه الهلال في ملعبه الإنماء بجدة خلال نصف النهائي، فيما سيلعب الخلود مع الاتحاد في نصف النهائي الآخر.