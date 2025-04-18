الأهلي والفيحاء | محرز يحقق حلم يايسله ورقم فريد للطائر إيبانيز .. ولكن انتبهوا لهذا الأمر من أجل الآسيوية

الأهلي يوجه رسالة إنذار إلى بوريرام يونايتد بخماسية "غريبة"..

مباراة غريبة الأطوار، حسمها الأهلي - تقريبًا - من الشوط الأول، ليوقّع على انتصار مثير على الفيحاء بنتيجة (5-0)، في مباراة الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

وأحرز خماسية الأهلي خلال اللقاء، كلُ من روجر إيبانيز "هدفين" وآيفان توني "هدفين" ورياض محرز، في الدقائق 17 و37 و45+3 و68 و82.

ورفع الأهلي رصيده إلى 55 نقطة من 28 مباراة، ليحافظ على موقعه في المركز الرابع بجدول دوري روشن، بفارق عشر نقاط عن الاتحاد المتصدر، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 29 نقطة، في المركز الرابع عشر.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة الأهلي والفيحاء في الجولة 28..