الأهلي ضد الفيحاء | لا يزال البحث جاريًا عن عمر السومة "الجديد" .. ومصير أليكساندر بين نيمار ورينان لودي!

أحيانًا تكون القاعدة، ليس عليك أن تقدم مستويات كبيرة، الأهم هو النقاط الثلاث، هكذا فعل الأهلي بفوزه على الفيحاء بهدف دون مقابل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

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الأهلي حقق انتصارين على التوالي، لأول مرة هذا الموسم، بعد مرور 11 جولة، في مباراة عنوانها "ندرة الفرص الهجومية"، فيما وقع الجزائري رياض محرز، على هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 21، موقعًا على ثاني أهدافه في المسابقة، هذا الموسم.

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ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة، ليصعد مؤقتًا إلى المركز السادس من جدول دوري روشن، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 7 نقاط، في المركز السادس عشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء الأهلي في مواجهة الفيحاء، حيث حقق الراقي فوزًا معنويًا مهمًا، قبل ملاقاة العين الإماراتي، الإثنين المُقبل، في دوري أبطال آسيا للنخبة..