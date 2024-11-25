"قاد الأهلي لقهر العين في 4 دقائق واقترب من رقمه مع مانشستر سيتي" .. رياض محرز يحطم أسطورة سفيان رحيمي ضد الأندية السعودية

محرز يهزم رحيمي بـ"القاضية"..

المغربي سفيان رحيمي، مهاجم نادي العين الإماراتي، أصبح يستحق لقب "بعبع الفرق السعودية"؛ نظرًا لما فعله طوال مسيرته الكروية، وخاصة في العامين الأخيرين.

وسجل رحيمي 12 هدفًا، خلال 10 مباريات ضد الأندية السعودية، عبر تاريخه الكروي؛ كما كان "السبب الرئيس" في إقصاء الهلال والنصر من دوري أبطال آسيا، الموسم الرياضي الماضي 2023-2024.

لذلك.. كان جميع عشاق الساحرة المستديرة، ينتظرون مواجهة رحيمي ضد الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، مساء اليوم الإثنين.

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الأهلي فاز (2-1) على مستضيفه العين، بملعب "هزاع بن زايد" بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وبهذه النتيجة.. تصدر الأهلي جدول ترتيب منطقة الغرب، برصيد 15 نقطة "العلامة الكاملة"؛ وبفارق 3 نقاط عن الهلال السعودي "الوصيف"، والذي سيلعب غدًا ضد السد القطري، في نفس الجولة.

ومن ناحيته.. تجمد العين - حامل اللقب -، عند النقطة الواحدة فقط، في المركز الثاني عشر "الأخير" بجدول ترتيب منطقة الغرب، بمرحلة الدوري من بطولة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي.

ولعب محرز دور البطولة في فوز الأهلي على الفريق العيناوي، متفوقًا على رحيمي بشكل واضح؛ وهو ما تستعرضه النسخة العربية من موقع "جول"، في السطور التالية..