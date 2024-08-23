"طائر مكسور الجناح وظهور رافائيل لياو السعودي" .. الأهلي غير جاهز لمنصات التتويج واسألوا العروبة!

الأهلي يحصد أول 3 نقاط في الموسم الجديد..

رغم المستوى الجيد أمام عملاق الرياض الهلال، ثم الفوز على العروبة، إلا أن هُناك حقيقة يجب عدم إغفالها؛ وهي أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ربما ليس جاهزًا بعد لـ"منصات التتويج".

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الأهلي خسر بـ"ركلات الجزاء" أمام الهلال، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024-2025؛ وذلك بعد التعادل الإيجابي (1-1) في الوقت الأصلي.

وبعد هذه الهزيمة.. واجه الراقي مساء اليوم الجمعة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

في هذه المباراة.. حقق الأهلي الفوز (2-0) على العروبة؛ بواسطة المهاجم الشاب عبدالكريم دارسي في الدقيقة 32، والبرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 80؛ ليحصد الفريق أول 3 نقاط في الموسم الجديد.

Shahid

وعلى الرغم من هذا الفوز المهم؛ إلا أن الفريق الأهلاوي أظهر نقاط ضعف عديدة، ستهدد مسيرته في الموسم الرياضي الحالي، ما لم يتم معالجتها سريعًا، وقبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية تحديدًا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الأهلي الصعب على العروبة، في أولى مبارياته بمسابقة الدوري..