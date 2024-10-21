"الأهلي ينجو رغم استهتار يايسله وكتيبته وابحثوا عن مهاجم أفضل من إيفان توني" .. الريان يواصل السقوط أمام السعوديين

الأهلي بـ"العلامة الكاملة" في البطولة القارية..

أثبت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي مجددًا، أنه سيظل أحد الكيانات الرياضية الكبيرة، مهما مرت عليه من ظروف؛ سواء على المستوى الفني أو الإداري.

الأهلي فاز على مستضيفه الريان القطري (2-1)، باستاد أحمد بن علي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي 2024-2025.

وبهذا الفوز.. رفع الفريق الأهلاوي رصيده إلى النقطة التاسعة "العلامة الكاملة"، في المركز الثاني بـ"منطقة الغرب"، من مرحلة الدوري ببطولة النخبة الآسيوية.

ولا يتفوق على الأهلي سوى فريقًا واحدًا؛ هو العملاق السعودي الهلال، الذي يتصدر "منطقة الغرب" بفارق الأهداف فقط؛ بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية أيضًا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الأهلي "الصعب" على مستضيفه الريان القطري، في ليلة الإثنين الساخنة..