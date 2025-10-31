طلب بنقل مباراة الأهلي ضد الاتفاق إلى اليونان .. المتحدث الرسمي للراقي ينفجر غضبًا بعد التعادل أمام الرياض

أهدر فريق الأهلي نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما تعادل أمام ضيفه الرياض بهدفٍ لمثله، في المباراة التي احتضنها ملعب الإنماء بجدة، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة.

ورغم السيطرة الميدانية الواضحة للراقي طوال فترات اللقاء، خاصة في الشوط الثاني، إلا أن الفريق عجز عن ترجمة تفوقه إلى أهداف مبكرة، وسط تألق حارس مرمى الرياض الذي تصدى لأكثر من محاولة خطيرة من الثنائي رياض محرز وإيفان توني.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تسير نحو نهايتها بالتعادل السلبي، احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي انبرى لها المهاجم الإنجليزي إيفان توني بنجاح في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه هدف التقدم وسط فرحة كبيرة من جماهير الأهلي التي ملأت مدرجات الملعب.

لكن فرحة "الراقي" لم تدم طويلًا، إذ شهدت الدقائق الأخيرة دراما مثيرة حين احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق الرياض بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR)، إثر لمسة يد داخل المنطقة، لينجح اللاعب توزي في تنفيذها بثقة في الدقيقة 90+11، معدّلًا النتيجة إلى 1-1 ليخطف نقطة غالية لفريقه في الرمق الأخير.

وتوترت الأجواء في اللحظات الحاسمة من اللقاء، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب الأهلي زياد الجهني عند الدقيقة 102 نتيجة تدخل عنيف في منتصف الملعب، ليكمل الفريق الجداوي ما تبقى من الوقت بعشرة لاعبين وسط غضب واضح من الجماهير التي أطلقت صافرات استهجان تجاه الحكم وبعض لاعبي الفريق بسبب تراجع الأداء وفقدان النقاط المتكرر.

بهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، مواصلًا سلسلة النتائج غير المقنعة بعد تعادله للمرة الرابعة هذا الموسم، ما زاد من قلق الجماهير التي كانت تأمل في رؤية الفريق منافسًا قويًا على الصدارة منذ الجولات الأولى.

في المقابل، نجح الرياض في اقتناص نقطة ثمينة خارج الديار، رفعت رصيده إلى 7 نقاط صعد بها إلى المركز الثاني عشر، محققًا واحدة من أبرز نتائجه هذا الموسم، بعد أداء قتالي منظم خاصة في الدقائق الأخيرة.