الخليج ضد الأهلي | دونيس عرف خطة يايسله وفشل في إيقافه .. هدية اتحادية قلبت الموازين وحافظت على تاريخ الراقي!

الأهلي يقلب الطاولة على الخليج بثلاثية نظيفة..

وأخيرًا، استعاد الأهلي طريق انتصاراته في دوري روشن السعودي، بعد السقوط أمام القادسية والهلال، ليستعيد الراقي توازنه بفوز كبير على مضيفه الخليج بنتيجة (3-0)، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مباراة الجولة السابعة من المسابقة.

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المباراة شهدت "نقطة تحول"، بطرد لاعب الخليج خالد السميري، ليسجل الراقي ثلاثيته عن طريق فراس البريكان وإيفان توني وميريح ديميرال في الدقائق 55 و70 و74، ليرفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، ليصعد إلى المركز الخامس في جدول دوري روشن.

وتلقى الأهلي دفعة معنوية، قبل أن يحل ضيفًا على الريان القطري، على ملعب أحمد بن علي، يوم الإثنين المُقبل، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث ترغب كتيبة ماتياس يايسله في الحفاظ على سجل الانتصارات المتتالية في البطولة الآسيوية.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL أبرز النقاط حول مباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي..