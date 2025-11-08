الأهلي يسخر من الاتحاد بـ"4 كلمات" .. وماتياس يايسله: جدة دائمًا خضراء!

واستهل الأهلي مشواره في موسم 2025-2026، بدعوة للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي في هونج كونج، بعد انسحاب الهلال، إلا أن الراقي حقق المفاجأة، بالتتويج باللقب، بعد فوزه على القادسية في نصف النهائي، بنتيجة (5-1)، ثم فوزه على النصر في المباراة النهائية، بركلات الترجيح، بعد التعادل (2-2) في الوقت الأصلي.
وبعد تتويجه بالسوبر، لا يزال الأهلي منافسًا في ثلاث جبهات، بين دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن كتيبة يايسله فشلت في التتويج بلقب كأس القارات الثلاث، بعد خسارة النهائي أمام بيراميدز المصري (1-2)، ضمن بطولة كأس الإنتركونتينينتال 2025.
وفيما يلي، نستعرض نتائج الأهلي عبر الدوري والكآس والنخبة الآسيوية..
* الجولة الأولى من دوري روشن: الأهلي (1-0) نيوم.
* دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين: العربي (0-5) الأهلي.
* الجولة الثانية من دوري روشن: الاتفاق (0-0) الأهلي.
* الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة: الأهلي (4-2) ناساف الأوزبكي.
* الجولة الثالثة من دوري روشن: الأهلي (3-3) الهلال.
* الجولة الرابعة من دوري روشن: الحزم (0-2) الأهلي.
* الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة: الدحيل القطري (2-2) الأهلي.
* الجولة الخامسة من دوري روشن: الأهلي (1-1) الشباب.
* الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة: الأهلي (4-0) الغرافة القطري.
* الجولة السادسة من دوري روشن: النجمة (0-1) الأهلي.
* دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين: الباطن (0-3) الأهلي.
* الجولة السابعة من دوري روشن: الأهلي (1-1) الرياض.
* الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة: السد القطري (1-2) الأهلي.
* الجولة الثامنة من دوري روشن: الاتحاد (0-1) الأهلي.