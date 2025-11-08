Como 1907 vs Al-Ahli - Como CupGetty Images Sport
الأهلي يسخر من الاتحاد بـ"4 كلمات" .. وماتياس يايسله: جدة دائمًا خضراء!

الأهلي يحكم ديربي جدة..

"كانت مواجهة لا تصدق" .. هكذا وصف الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الفوز المثير على الاتحاد، في ديربي جدة، ليعلنها "خضراء".

وحقق الأهلي، فوزًا على مضيفه الاتحاد، بهدف نظيف سجّله رياض محرز، في الدقيقة 55، ليحسم ديربي جدة "المئوي"، والذي أقيم على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في قمة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي "موسم 2025-2026".

واستعاد الأهلي نغمة الانتصارات، في دوري روشن، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، ويحتل المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الاتحاد، حامل اللقب، عند 11 نقطة، في المركز الثامن.

    جدة خضراء .. وفخور بـ"طرد" زياد الجهني

    وأعرب يايسله عن سعادته الكبيرة بفوز الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي عقب الديربي، قائلًا إنه فخور بجميع اللاعبين، سواءً من شاركوا أو غابوا عن المباراة، وكذلك فخور بزياد الجهني رغم طرده في المباراة الماضية، وبقية لاعبي الفريق الذي قدموا انضباطًا كبيرًا في التدريبات.

    وقال ماتياس يايسله إن انتصار الأهلي، يحق للجميع، مضيفًا "تذكروا .. جدة دائمًا خضراء".

    تغيير طريقة اللعب أمام الاتحاد

    وتلقى ماتياس يايسله، سؤالًا حول اعتماد اسلوب الضغط "المتوسط والمنخفض" بدلًا من الضغط العالي أمام الاتحاد، ليجيب بنبرة تحمل بعض الحدّة، "كان أمامنا هدف واضح، وهناك تفاصيل كثيرة قد لا يفهمها بعض الصحفيين، خاصة ما يحدث في التدريبات، ليس منطقيًا أن أتحدث هنا عن كل عمل فني نقدمه داخل الملعب".

    وأجاب يايسله على سؤال آخر يتعلق بتفوق الأهلي في المباريات الكبيرة، وتعثره أمام منافسين أقل ترتيبًا، بقوله "كرة القدم لا تلعب بطريقة واحدة، هذه ليست شطرنج نتحكم في تفاصيلها كما نشاء".

    وأضاف يايسله، أن الأهلي يلعب بكل أدواته المتاحة، كي يحافظ على نتائجه إيجابية، ويحقق الانتصارات، سواءً أمام الفرق الكبيرة أو الأقل ترتيبًا، وفق ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط".

  • رسالة ساخرة من الأهلي

    وفي هذا السياق، نشر الحساب الرسمي بالنادي الأهلي، رسالة ساخرة من جار جدة، عبر منصة (إكس)، بعبارة "موقعك قريب.. واقعك بعيد".

    وتضمنت الصورة المرفقة على رسالة الأهلي، إحصائية تحمل 11 انتصارًا لكتيبة الراقي على الجار في ملعب الجوهرة المشعة.

    مسيرة الأهلي في موسم 2025-2026

    واستهل الأهلي مشواره في موسم 2025-2026، بدعوة للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي في هونج كونج، بعد انسحاب الهلال، إلا أن الراقي حقق المفاجأة، بالتتويج باللقب، بعد فوزه على القادسية في نصف النهائي، بنتيجة (5-1)، ثم فوزه على النصر في المباراة النهائية، بركلات الترجيح، بعد التعادل (2-2) في الوقت الأصلي.

    وبعد تتويجه بالسوبر، لا يزال الأهلي منافسًا في ثلاث جبهات، بين دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن كتيبة يايسله فشلت في التتويج بلقب كأس القارات الثلاث، بعد خسارة النهائي أمام بيراميدز المصري (1-2)، ضمن بطولة كأس الإنتركونتينينتال 2025.

    وفيما يلي، نستعرض نتائج الأهلي عبر الدوري والكآس والنخبة الآسيوية..

    * الجولة الأولى من دوري روشن: الأهلي (1-0) نيوم.

    * دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين: العربي (0-5) الأهلي.

    * الجولة الثانية من دوري روشن: الاتفاق (0-0) الأهلي.

    * الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة: الأهلي (4-2) ناساف الأوزبكي.

    * الجولة الثالثة من دوري روشن: الأهلي (3-3) الهلال.

    * الجولة الرابعة من دوري روشن: الحزم (0-2) الأهلي.

    * الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة: الدحيل القطري (2-2) الأهلي.

    * الجولة الخامسة من دوري روشن: الأهلي (1-1) الشباب.

    * الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة: الأهلي (4-0) الغرافة القطري.

    * الجولة السادسة من دوري روشن: النجمة (0-1) الأهلي.

    * دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين: الباطن (0-3) الأهلي.

    * الجولة السابعة من دوري روشن: الأهلي (1-1) الرياض.

    * الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة: السد القطري (1-2) الأهلي.

    * الجولة الثامنة من دوري روشن: الاتحاد (0-1) الأهلي.

    ما ينتظر الأهلي مع يايسله

    وبعد ختام ثامن جولات دوري روشن، تشهد الكرة السعودية، فترة توقف دولي، في إطار استعداد المنتخب السعودي لخوض مباراتين تجريبيتين أمام كوت ديفوار والجزائر، في إطار التحضير للمشاركة في كأس العرب "فيفا قطر 2025"، والتي تنطلق في ديسمبر المُقبل.

    وقبل ختام نوفمبر، يخوض الأهلي مباراتين أمام القادسية؛ الأولى في 21 نوفمبر، في الجولة التاسعة من دوري روشن، والثانية في 28 نوفمبر، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    وبين المواجهتين، يلعب الأهلي مباراة الشارقة الإماراتي، في 24 نوفمبر، على ملعب الإنماء، في خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.

