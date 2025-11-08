الأهلي يحكم جدة: هنيئًا بمركز رياض محرز "الجديد" وجماهير الاتحاد لن تراهن على ذكاء كونسيساو كثيرًا!

في الديربي رقم 100، يضع الأهلي رايته في ملعب الإنماء، معلنًا إحكام السيطرة على جدة، بعد فوزه على الاتحاد، بهدف نظيف، في قمة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، بموسم "2025-2026".

وتمكن رياض محرز من التوقيع على هدف انتصار الأهلي، في الدقيقة 55، بصناعة من فرانك كيسييه، ليؤكد الجزائري أن الراقي ماضٍ في وعد الدوري، مهما كانت التعثرات.

وواصل الاتحاد، حامل اللقب، تعثره للمباراة الخامسة، بتعادلين و5 هزائم، ليحل في المركز الثامن، برصيد 11 نقطة، بينما رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليحتل المركز الخامس.