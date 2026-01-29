اتهم الرابطة بأخذ أموال الاتحاد .. الأمير نواف بن محمد: ثنائي النصر كان ذاهبًا للهلال لولا رونالدو!

وقال الأمير نواف بن محمد، عبر برنامج "في المرمى"، على فضائية العربية، إن رابطة الدوري السعودي، "أخذت من أموال نادي الاتحاد" وأعطتها لنادٍ آخر، دون الكشف عن هويته، في الوقت الذي أعلنت فيه الرابطة الألمانية عن مداخيلها التي بلغت 6 مليارات يورو.

هذا التصريح تزامن مع القضية الشائكة التي أثيرت خلال الأيام الماضية، في ظل أزمة عدم حصول نادي الاتحاد على شهادة الكفاءة المالية، حيث ذكر الإعلامي محمد البكيري، مسبقًا، بأن الاتحاد لم يحصل على مكافآت التتويج بلقب دوري روشن السعودي، في موسم 2024-2025، كما تم خصم "40" مليون ريال من قيمة عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما، من الميزانية المخصصة للاتحاد، فضلًا عن وجود شركة استثمارية، كان يفترض أن تتكفل بمبلغ 40 مليون ريال من قيمة عقد بنزيما، إلا أنه لم يتم دفع المبلغ، ما تسبب في خصمه من الدعم الحكومي المخصص للعميد من قِبل الرابطة.

في المقابل، خرج الإعلامي عبد الرحمن الجماز، مؤكدًا أن رابطة الدوري السعودي لم تسحب أموالًا من رصيد نادي الاتحاد، لا عن طريق الخطأ أو غيره، مؤكدًا أن هذه المعلومات لا أساس لها من الواقع.

نقطة أخرى أشار إليها الأمير نواف، عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، فيما وصفه بـ"الفخ"، التي سقطت فيه إدارة العميد، بالتفاوض مع لاعبين عبر وكلاء غير معتمدين.

وانتقد ابن محمد، أيضًا، سياسة المديرين التنفيذيين الأجانب في أندية دوري روشن، والتي وصفها بـ"حق يُراد به باطل"، مضيفًا أن بعض هؤلاء المديرين يتعامل مع الوكلاء.