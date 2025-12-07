سنلعب ضد روبرتو كارلوس .. جمهور الأرجنتين يُبدي إعجابه بمنتخب الأردن قبل مواجهته في كأس العالم

يواصل المنتخب الأردني تحضيراته المكثفة استعدادًا للمواجهة الحاسمة التي تنتظره أمام نظيره المصري، مساء الثلاثاء المقبل، في ختام مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2026.
ويُنظر إلى هذه المواجهة باعتبارها إحدى أهم مباريات الجولة الأخيرة، لما تحمله من طابع تنافسي قوي وتأثير مباشر على شكل المتأهلين إلى دور ربع النهائي.
وتأتي أهمية المباراة من رغبة المنتخب المصري في تحقيق الفوز بأي شكل، لضمان خطف بطاقة العبور إلى ربع النهائي ومرافقة النشامى، بينما يدخل المنتخب الأردني المباراة بأريحية نسبية بعد فوزه في أول مباراتين وتحقيقه العلامة الكاملة، لكنه يدرك في الوقت نفسه أن مواجهة الفراعنة تختلف عن أي مواجهة أخرى نظرًا لثقل المنافس وخبرته الكبيرة في البطولات العربية.
ويتربع منتخب الأردن على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد أداء مميز في أول جولتين، فيما يحتل المنتخب المصري المركز الثاني برصيد نقطتين فقط، متساويًا مع منتخب الكويت الذي يأتي ثالثًا بالرصيد ذاته، بينما يتذيل منتخب الإمارات ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.
وتُعد حسابات التأهل معقدة نسبيًا، حيث يمتلك كل من مصر والكويت فرصة حقيقية للعبور، بينما يبحث الأردن عن تأكيد تفوقه واغتنام فرصة إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة.
أما المنتخب المصري، فيدخل اللقاء تحت ضغط كبير، مدفوعًا برغبة جماهيره في استعادة بريقه والتواجد في الأدوار الإقصائية.
ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة، في ظل تقارب المستويات وتباين الدوافع، ليبقى الحسم معلقًا حتى صافرة النهاية.