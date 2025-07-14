راؤول الجديد ومفاجأة الهلال وبطل في 163 دقيقة .. أبرز اكتشافات كأس العالم للأندية 2025

نجوم جذبوا أنظار العالم في مونديال أمريكا..

أسدل الستار على منافسات النسخة الأولى من كأس العالم للأندية "2025"، بنظامها الموسّع، حيث تقلد تشيلسي الإنجليزي تاج البطولة بعد فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة، في مباراة النهائي، التي أقيمت على ملعب ميتلايف.

البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة في الفترة بين 14 يونيو و13 يوليو 2025، شهدت الكثير من الانتقادات، حول موعد إقامتها الذي يتزامن مع ختام الموسم في معظم دوريات العالم، ومخاوف إرهاق اللاعبين، فضلًا عن الأجواء الحارة والمتقلبة، التي تسببت في توقف العديد من المباريات.

ورغم ذلك، إلا أن إحدى النقاط الإيجابية لمونديال الأندية، هي اكتشاف أسماء كانت بمثابة "مفاجأة" البطولة، والتي يمكن أن نستعرضها في النقاط التالية..