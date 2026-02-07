لا يواكب كرة القدم الحديثة ولكن .. افتتاح أولمبياد "ميلانو - كورتينا" يفضح جريمة هدم سان سيرو

أكمل ناديا ميلان وإنتر عملية شراء ملعب سان سيرو وأكدوا خططهم لهدمه واستبداله بملعب يتسع لـ 71,500 متفرج.

وقد تمت مناقشة هدم ملعب سان سيرو، الذي يُعتبر أحد أرقى ملاعب كرة القدم في العالم، لسنوات عديدة بسبب تدهور حالته بمرور الوقت.

والآن، دفع الناديان، اللذان يتشاركان الملعب منذ عام 1947، مبلغ 197 مليون يورو (173 مليون جنيه إسترليني) إلى مجلس المدينة للاستحواذ على الملعب والأراضي المحيطة به، وهو ما يعتبرانه علامة على ”طموحهما المشترك لتحقيق نجاح طويل الأمد“.

سيكون الملعب الجديد أقل سعة بحوالي 4000 مقعد عن ملعب سان سيرو الحالي، وسيتم تصميمه من قبل شركات يديرها السير نورمان فوستر وديفيد مانيكا، اللذان لعبوا دورًا حاسمًا في تخطيط ملعب ويمبلي الجديد.

يقول رئيس نادي ميلان باولو سكاروني: "هذه لحظة تاريخية بالنسبة لنا. استغرق الأمر خمس أو ست سنوات للوصول إلى هذه المرحلة، وحظينا بدعم كبير من مالكي النادي ريد بيرد. تم استبعاد سان سيرو من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) كملعب لاستضافة يورو 2032 - فهو ببساطة لا يمتلك جميع المرافق اللازمة لكرة القدم الحديثة. نحن في حاجة ماسة إلى ملعب جديد. لطالما كانت علاقتنا جيدة مع إنتر، لذا فمن المنطقي أن نستمر في مشاركة الملعب الجديد وتقاسم تكاليف بنائه وتشغيله“.