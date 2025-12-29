Wales v Ukraine - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport
Ritabrata Banerjee و بلال محمد

"اعتقدت أنني سأموت".. أسطورة ليفربول يروي تفاصيل لحظاته المرعبة قبل دخوله إلى المستشفى

فترة صعبة على أسطورة الريدز...

كشف أسطورة ليفربول، إيان راش، عن تفاصيل الساعات المرعبة التي عاشها، بعد أن سقط في منزله واعتقاده انه سيموت، وكان المهاجم السابق للريدز، قد تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى كونتيس أوف تشيستر في 11 ديسمبر بعد سقوطه،

راش، الذي يعمل الآن سفيرًا لنادي ليفربول، عانى من صعوبات في التنفس وقضى أول يومين في العناية المركزة.

  • لحظات عصيبة

    في وقت مرضه، واجه راش صعوبة في التنفس واضطر إلى دخول العناية المركزة حيث مكث لمدة يومين تقريبًا. في وقت لاحق، أكد متحدث باسم ليفربول إن الجميع في النادي يتمنون له الشفاء العاجل، مقدمًا شكره للمستشفى وطاقمها لتقديمهم أفضل رعاية ممكنة لأسطورة النادي وسفيره.

    الآن، بعد أن تعافى تمامًا، عاد راش إلى منزله، حيث روى تجربته المرعبة لشبكة "بي بي سي". وقال صاحب الـ 64 عامًا: "لقد فكرت في الأسوأ واعتقدت أن هذه قد تكون نهايتي. لم أستطع التنفس. كان الأمر صعبًا للغاية وأنا محظوظ لأن هيئة الخدمات الوطنية الصحية ساعدتني؛ كانت هناك عدة مرات اعتقدت فيها أنني قد لا أعيش لوقت أطول. لكنني أشعر أنني أقوى وأفضل بكثير الآن، كانت تجربة مرعبة. اعتقدت أن هذه هي النهاية لأنني لم أستطع التنفس ودخلت في نوبة ذعر. كانت كارول رائعة. ساعدتني في التنفس، مما منحني مزيدًا من الوقت بينما كنا ننتظر وصول سيارة الإسعاف".

  • FASHION-QATAR FASHION UNITED-2022AFP

    دفعة قوية

    وأضاف راش: "لقد أعطاني ذلك دفعة كبيرة. في عام 2026، ستكون هناك بعض التغييرات لأن هناك بعض الأمور التي أحتاج إلى التأكد منها حتى إذا حدث لي أي شيء، يكون كل شيء على ما يرام بالنسبة للجميع. أخبرني الأطباء أن الشمس ستفيدني كثيرًا، وسمحوا لي بالسفر، لذا أنا هنا. كان نادي ليفربول لكرة القدم رائعًا للغاية. أخبروني أن آخذ إجازة طويلة حسب حاجتي. عندها تدرك أن هذا نادي عائلي كبير".

    يوم الأحد، أمضى راش وقتًا ممتعًا مع أيقونة البرازيل رونالدو ونجمي إيطاليا روبرتو باجيو وأليساندرو ديل بييرو. وشارك أسطورة الريدز تجربته قائلاً: "إنها أشياء صغيرة مثل رؤية باجيو، الذي كان يعيش في نفس المنزل الذي كنت أعيش فيه عندما كنت في يوفنتوس، وهذا له تأثير كبير. ويمنحني الطاقة للاستمرار. بعض هؤلاء الأساطير فازوا بكأس العالم وأنا أعلم أنني لم أفز بها، لكن ما يمكنني فعله هو أن أنظر إلى الوراء وأقول إنني كنت جيدًا وإنني أفضل هداف في تاريخ ليفربول. هذا يجعلني أشعر بالفخر".

  • مسيرة مميزة

    فاز راش بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي، وكأسين أوروبيتين، وثلاثة كؤوس اتحاد كرة القدم الإنجليزي، وخمسة كؤوس رابطة الدوري الإنجليزي مع ليفربول خلال فترتين قضاهما مع النادي. خلال فترة لعبه مع الريدز، كان أفضل هداف للنادي في ثمانية مواسم مختلفة، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب من رابطة اللاعبين المحترفين وجائزة أفضل لاعب من اللاعبين في عامي 1983 و1984 على التوالي.

    كما خاض المهاجم الأسطوري 73 مباراة مع منتخب بلاده، وسجل 28 هدفًا، ليحتل المرتبة الثانية بعد جاريث بيل في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ المنتخب. كما لعب المهاجم الأسطوري مع تشيستر ويوفنتوس ولييدز ونيوكاسل وشيفيلد يونايتد وريكسهام، قبل أن ينهي مسيرته في أستراليا مع سيدني أوليمبيك.

    بعد اعتزاله، عمل راش كمدرب مهاجمين في ليفربول تحت قيادة جيرارد هولييه، قبل أن يتولى منصب المدير الفني في تشيستر. كانت هذه أول تجربة له في مجال الإدارة، ونجح في مساعدة الفريق على تجنب الهبوط من الدرجة الرابعة في الدوري الإنجليزي. ألمح راش إلى رغبته في تولي منصب مدرب المنتخب الويلزي، لكنه لم يتلق أي عرض لهذا المنصب. ولم يعد إلى الإدارة بعد فترة قصيرة قضاها في تشيستر، والتي انتهت بعد سلسلة من الأداء الضعيف.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRIGHTONAFP

    خطوة ليفربول القادمة

    أنهى ليفربول بقيادة آرني سلوت عام 2025 بنتيجة إيجابية، حيث تجاوز تشيلسي وصعد إلى المراكز الأربعة الأولى في جدول الدوري الإنجليزي بفوزه على وولفرهامبتون في آخر مباراة له في العام. ويأمل الفريق الآن في بدء العام الجديد بأسلوب رائع، ويهدف إلى الصعود أكثر في جدول الترتيب عندما يواجه ليدز يونايتد في 1 يناير في أنفيلد.

