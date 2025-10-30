"صعب لي ولهم" .. ليونيل ميسي يُعلق على اعتزال ألبا وبوسكيتس بنهاية الموسم الجاري في أمريكا

لم يظهر ميسي أي مؤشرات على أنه مستعد لإنهاء مسيرته الكروية بعد، حيث وقع مؤخرًا على تمديد عقده الجديد حتى عام 2028 في وقت سابق من هذا الشهر. ومن المتوقع أن يكون هذا العقد الأخير للاعب الأرجنتيني.
وقال ميسي في إعلان التعاقد: "أنا سعيد جدًا بالبقاء هنا ومواصلة هذا المشروع الذي أصبح حلمًا جميلًا، وهو اللعب في هذا الملعب، في ميامي فريدوم بارك. منذ وصولي إلى ميامي، وأنا سعيد جدًا، لذا أنا سعيد حقًا بالاستمرار هنا".
وأضاف ديفيد بيكهام، المالك المشارك لإنتر ميامي: "كانت رؤيتنا هي جلب أفضل اللاعبين إلى إنتر ميامي وهذه المدينة، وهذا بالضبط ما قمنا به. لقد جلبنا أفضل لاعب لعب هذه اللعبة على الإطلاق إلى مدينتنا.
"هذا يظهر التزامنا تجاه ميامي، ولكنه يظهر أيضًا التزام ليو تجاه المدينة والنادي واللعبة. لا يزال ملتزمًا كما كان دائمًا ولا يزال يريد الفوز".