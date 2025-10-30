"صعب لي ولهم" .. ليونيل ميسي يُعلق على اعتزال ألبا وبوسكيتس بنهاية الموسم الجاري في أمريكا

أكد بوسكيتس الشهر الماضي أنه سيتقاعد في نهاية موسم 2025 من الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، منهياً بذلك مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات مع ناديه ومنتخب بلاده. فاز لاعب خط الوسط بالعديد من الألقاب مع برشلونة وإسبانيا، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، وكأس العالم 2010، وكأس أمم أوروبا 2012.

وحذا ألبا حذوه في وقت سابق من هذا الشهر، حيث يتطلع الثنائي إلى الاعتزال كبطلين لدوري MLS. فاز إنتر ميامي بأول مباراة في سلسلة "أفضل من ثلاث" مع ناشفيل الأسبوع الماضي، حيث سجل ميسي هدفين في فوز فريقه 3-1 على أرضه.

قد يحجز إنتر ميامي مكانه في نصف نهائي التصفيات هذا الأسبوع عندما يواجه كويوتس في جيوديس بارك مساء السبت.

واعترف ميسي، الذي يتطلع إلى إضافة المزيد إلى أهدافه الـ 31 في الدوري، أنه من الصعب فهم أن الثنائي سيتقاعد قريبًا.