"تبًا لرابطة الدوري الإسباني" .. جماهير دورتموند تؤيد اعتراضات ريال مدريد بـ"تيفو" أمام فياريال

أعلن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "لاليجا"، عن إقامة مباراة رسمية تجمع بين فريقي فياريال وبرشلونة في مدينة ميامي الأمريكية يوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2025، وذلك ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني 2025-2026، في خطوة تاريخية تهدف إلى توسيع نطاق انتشار كرة القدم الإسبانية عالميًا.

جاء الإعلان خلال مشاركته في مؤتمر "Sports Summit USA 2025"، حيث صرّح تيباس، قائلًا: "باستثناء بعض الإجراءات الشكلية البسيطة، يمكننا القول إن كل شيء قد تم. مباراة رسمية في الدوري الإسباني ستُقام في ميامي، وستكون مباراة تُحتسب فيها النقاط".

وأوضح تيباس أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في مسيرة "لاليجا"، مشيرًا إلى أنها تأتي استجابةً لرغبة الملايين من مشجعي الكرة الإسبانية حول العالم، الذين يستحقون فرصة مشاهدة فرقهم المفضلة عن قرب.

وأضاف: "ندرك أن هذا القرار قد يثير بعض الجدل، لكن من المهم وضعه في سياقه الصحيح: إنها مباراة واحدة فقط من أصل 380 مباراة في الموسم".