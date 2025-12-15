أثار المعلّق الرياضي مشاري القرني، حالة من الجدل، بعدما تقدم باعتذار عن مواصلة التعليق على مباريات كأس العرب، في واقعة فسّرها متابعون بأن لها علاقة بنجم الهلال والمنتخب السعودي، سالم الدوسري، فما القصة؟
ربطوا اعتذاره بسالم الدوسري .. حقيقة انسحاب مشاري القرني من كأس العرب لإشادته بنجم المنتخب السعودي!
شائعة الهلال واعتذار القرني
وتمكن المنتخب السعودي من حجز مقعد في نصف نهائي كأس العرب "FIFA قطر 2025"، بعد انتصار ملحمي على فلسطين، بنتيجة (2-1)، في مباراة دور الثمانية التي امتد إلى شوطين إضافيين.
وبينما كان المنتخبان يتوجهان نحو ركلات الترجيح، تمكن محمد كنو من ترجمة كرة عرضية متقنة من سالم الدوسري، ليرتقي ويضع الكرة في الشباك، معلنًا عن هدف انتصار الأخضر في الدقيقة 115.
وأغدق المعلّق الرياضي مشاري القرني، المديح لسالم الدوسري، بعد إرسال العرضية إلى كنو، معلقًا "حطني بوجه الأقدار وكبار الظروف.. واستريح بظل وجهي وسندها عليّ".
انتشار تلك الكلمات كالنار في الهشيم، ومن ثم اعتذار القرني بشكل مفاجئ، جعل متابعين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يربطون الأمر بأنه جاء بسبب مديحه لقائد الهلال، وشن انتقادات لما تم وصفه بتقييد الإشادة بنجوم الزعيم.
- AFP
السبب الحقيقي وراء الاعتذار .. هل للدوسري علاقة؟
من جانبه، نشر المعلق الرياضي مشاري القرني، تغريدة عبر منصة (إكس)، قائلًا "تقدمت بالاعتذار عن تكملة مشواري في التعليق على كأس العرب عبر قنوات السعودية الرياضية؛ وذلك لظروف شخصية. أشكر المتابعين الأعزاء على كلماتهم الطيبة، ويشهد الله أنكم رأس المال والمكسب الأول وموعدنا إن شاء الله الدوري. كل الأمنيات بالتوفيق للأخضر في حصد اللقب".
وفي هذا السياق، قال الإعلامي عبد الرحمن الجماز، إن اعتذار القرني جاء بعد أن تم تكليف المعلق عبد الله الحربي، بمباراة واحدة، في حين استأثر القرني ببقية مباريات المنتخب، فيما نفى وجود أي علاقة بين إشادته بنجم الهلال، سالم الدوسري، واعتذار القرني.
"لا يوجد عاقل يصدق هذه الخزعبلات"
وأضاف الإعلامي دباس الدوسري، بأنه تواصل مع مشاري القرني، والذي أخبره بأن "ظرفًا شخصيًا صغيرًا" وراء اعتذاره.
ونوّه الدوسري بأنه تواصل مع مسؤولي قنوات الرياضية السعودية، حيث تم إخباره بأن القرني اعتذر عن الاستمرار بسبب تكليف المعلق عبد الله الحربي بمباراة نصف النهائي، مع التأكيد على أنه سيكون معلق النهائي، إذا تأهل المنتخب السعودي، إلا أن القرني أكد أنه ليس مستاءً، مشددًا على أن اعتذاره جاء لظرف شخصي.
ووجه دباس الدوسري رسالة مفادها أن الإشادة بنجوم المنتخب السعودي، ومنهم سالم، تسعد المسؤولين في القنوات الرياضية السعودية، ولا يوجد عاقل منصف يصدق هذه "الخزعبلات"، على حد وصفه.
- Getty Images Sport
ماذا ينتظر منتخب السعودية؟
يستعد المنتخب السعودي لملحمة كروية جديدة، أمام نظيره الأردني، في صراع الحصول على بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العرب "FIFA قطر 2025".
الأخضر الذي يبحث عن أول تتويج منذ عام 2003، يواصل المضي قدمًا مع "مدربه" هيرفي رينارد، في مواجهة الأردن، الذي يعيش فترة ذهبية، بعد تأهله لنهائي كأس آسيا، وبلوغ كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.
وتقام مباراة السعودية والأردن، على ملعب البيت، اليوم، في نصف نهائي كأس العرب 2025، حيث يعبر الفائز إلى المباراة النهائية، المقررة الخميس، ليضرب موعدًا مع المتأهل من مواجهة المغرب والإمارات.
كيف تأهلت السعودية والأردن إلى نصف نهائي كأس العرب 2025؟
منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد، تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ وذلك بعد مشوار متوازن وأداء متصاعد بين مرحلة المجموعات ودور الثمانية.
في المجموعة الثانية من البطولة العربية؛ التي ضمت كل من عُمان وجزر القمر، إلى جانب السعودية والمغرب، احتل الأخضر مركز "الوصافة" برصيد 6 نقاط خلف المغرب "المتصدر".
وفاز المنتخب السعودي على عُمان بنتيجة (2-1) وجزر القمر (3-1)، في الجولتين الأولى والثانية من مباريات المجموعة الثانية؛ قبل أن يخسر في اللقاء الأخير ضد المغرب بهدف دون رد، ليحتل "الوصافة" ويضرب موعدًا مع نظيره الفلسطيني.
وبعد مواجهة ماراثونية نجح المنتخب السعودي في حجز مقعده بالدور نصف النهائي من كأس العرب عقب فوزه على منتخب فلسطين بنتيجة (2-1)، في الوقت الإضافي، وذلك بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليواصل الأخضر مشواره في البطولة بثقة كبيرة.
أما عن منتخب الأردن، فقد قدم مسيرة رائعة في كأس العرب "فيفا 2025"، حيث حافظ على مسيرته خالية من الهزائم في أولى أربع مباريات، مع تحقيق انتصارات عريضة خلال دور المجموعات، بعدما استهل مشواره بالفوز على الإمارات (2-1)، ثم اكتساح الكويت (3-1) ومصر (3-0)، ليتأهل بالعلامة الكاملة عن المجموعة الثالثة.
ورغم الإصابة الخطيرة التي تعرض لها يزن النعيمات، نجم الأردن، في مباراة العراق، في ربع النهائي، والتي تم تشخيصها بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، إلا أن النشامى اعتمدوا سلاح "الدفاع" أمام ضغط أسود الرافدين، وتمكنوا من الفوز عليهم (1-0)، ليعبروا إلى نصف النهائي.