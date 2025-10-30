"رد بارد" قبل وقوع الهدنة .. كواليس محادثة ألونسو وفينيسيوس بعد اعتذاره عن أحداث الكلاسيكو

ويأتي هذا الموقف تزامنًا مع ما نشره موقع "ذا أثلتيك" حول وجود سخط عام من بعض اللاعبين في ريال مدريد من أساليب ألونسو وطرقه التدريبية منذ قدومه خلفًا للمخضرم كارلو أنشيلوتي في الصيف.

كشف مصدر داخلي مقرب من غرفة ملابس مدريد عن الصعوبات التي يواجهها ألونسو حاليًا. في حديثه إلى "ذا أثلتيك"، قال المصدر: "بعضهم فاز بالكثير دون القيام بهذه الأشياء، وعندما فُرضت عليهم، تذمروا. إنه يعتقد أنه بيب جوارديولا، لكنه في الوقت الحالي مجرد تشابي".

يُقال إن هذه العبارة تتردد باستمرار في المحادثات حول الفريق. إنها ليست إطراءً كاملاً. جزء منها إعجاب، وجزء منها تشكك. سلطت مغادرة فينيسيوس جونيور الغاضبة بعد استبداله ضد برشلونة الضوء على التوتر، ولكن يبدو أن المشاكل قد تكون أعمق من ذلك.

يشعر البعض أن ألونسو "يصعب الوصول إليه". المقارنات مع أسلوب أنشيلوتي المنفتح والدافئ تجعل الفجوة تبدو أكبر. متخصصون في التدريب، قواعد أكثر صرامة، وصول مقيد، تغييرات كلها مصممة لتحسين التركيز. ومع ذلك، فإن هذا يغير الأجواء. يستجيب الفريق بمستويات محسنة على أرض الملعب، لكنهم ليسوا جميعًا سعداء بذلك.

مع ذلك، فإن النهج يعمل، جزئيًا على الأقل. مدريد يتصدر الليجا. المستوى في دوري أبطال أوروبا صلب. يحصل اللاعبون الشباب على فرص: أردا جولر، دين هاوسن، ألفارو كاريراس، فرانكو ماتانتونو. التدوير يبقي الفريق مشاركًا. طاقم ألونسو - المساعد سيباستيان بارييا، المدرب البدني إسماعيل كامينفورتي، المحللون ألبيرتو إنثيناس وبينات لاباين - ينفذون خطة تتطلب بوضوح وقتًا وصبرًا.

وتابع المصدر: "إنهم يدركون أنهم منغمسون في عملية تتطلب الصبر لكي يعمل الفريق كما خططوا". بعض اللاعبين يتأقلمون جيدًا. آخرون يتذمرون. يبدو ألونسو مستعدًا للتمسك بمبادئه الانضباطية. التوتر هو أثر جانبي، وليس عائقًا، في الوقت الحالي على الأقل.