"هذا طبعه الذي اعتدنا عليه" .. لاعب ليفربول يكشف كواليس اعتذار صلاح لزملائه بعد هجومه على سلوت!

مكرراً كلمات مدربه، يؤكد نجم ليفربول جونز أنه وزملاؤه لا يحملون أي ضغينة تجاه صلاح، الذي - وفقاً للاعب الدولي الإنجليزي - اعتذر في غرفة الملابس بعد تصريحاته.
في مقابلة مع قناة سكاي سبورتس، قال جونز: "مو شخص مستقل ويمكنه التعبير عن آرائه. لقد اعتذر لنا وقال: 'إذا كنت قد أثرت على أي شخص أو جعلتكم تشعرون بأي شيء، فأنا أعتذر'. هذا هو طبعه.
"لا يمكنني التحدث إلا من واقع معرفتي بصلاح وكيف يتعامل معنا وكيف تصرف في تلك الحالة. كان إيجابياً أيضاً. كان هو نفسه تماماً، وكان يبتسم ابتسامة عريضة وكان الجميع يتعاملون معه بنفس الطريقة. أعتقد أن هذا مجرد جزء من الرغبة في الفوز ولا أعتقد أنه سيكون الأخير.
"أفهم أن هناك طرقًا معينة يمكنك اتباعها في التعامل مع الأمور، ولكن إذا كان اللاعب لا يمانع في الجلوس على مقاعد البدلاء ولا يريد اللعب ومساعدة الفريق، فأعتقد أن هذا يمثل مشكلة أكبر.
"عندما كان هناك أي نوع من الغضب من جانبنا، بما في ذلك أنا، كان دائمًا من منطلق جيد. في تلك اللحظة، ربما لم يظهر ذلك بالطريقة الصحيحة، لكنه لم يكن أبدًا بهدف التأثير على الفريق أو الجهاز الفني أو المدير أو أي شخص آخر. لقد تجاوزنا ذلك الآن ونحن نتآلف جيدًا كفريق، ونلعب جيدًا ونبدأ في الفوز بالمباريات".