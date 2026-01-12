علّق على تتويج برشلونة بكأس السوبر .. دييجو سيميوني لفينيسيوس جونيور ورئيس ريال مدريد: أعتذر ولكن!

التقطت الكاميرات، خلال مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، لحظات بدا فيها أن المدرب الأرجنتيني، يحاول التأثير على اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور ويسعى لإخراجه عن تركيزه داخل الملعب.

بحسب ما كشفه الصحفي باكو جونزاليس عبر إذاعة "كوب"، فإن كاميرات "موفيستار" رصدت سيميوني وهو يوجه حديثه إلى فينيسيوس قائلًا: "فلورنتينو سيطردك.. تذكر ذلك لاحقاً"، في إشارة إلى أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يخطط للتخلص من فيني في أقرب وقت.

هذه العبارة أثارت الكثير من الجدل، إذ اعتُبرت محاولة واضحة من المدرب لإرباك اللاعب نفسياً خلال اللقاء، على أمل إخراجه تمامًا عن تركيزه وإضعاف المنافس الميرنجي في وقت تقدمه بالنتيجة بهدف دون رد.

ومع خروج فينيسيوس من الملعب في الدقيقة 79، وبينما كانت الجماهير تحيي النجم البرازيلي واصل المدرب الأرجنتيني محاولات الاستفزاز، حيث أشار إلى المدرجات وتحدث إلى لاعب ريال مدريد بسخرية، قائلًا: "انظر إنهم لا يقصدون تحيتك".

واستفز هذا الأمر فينيسيوس مرة أخرى وتوجه له وحاول الاشتباك معه، لولا أن الحكم الرابع تدخل وفصل بينهما، وكذلك تدخل تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، لينتهي الأمر بإشهار البطاقة الصفراء في وجه "فيني" ومدرب أتلتيكو مدريد.

وعقب المباراة علق فينيسيوس جونيور، على صورة تظهر المشادة التي حدثت بينه وبينه دييجو سيميوني بمنصة "إنستجرام"، ساخرًا من المدرب الأرجنتيني الذي حاول استفزازه في أكثر من مشهد بالمباراة.

وكتب فينيسيوس في تعليقه على الصورة: "لقد خسر مباراة أخرى تأهيلية للنهائي"، وأتبعها برموز تعبيرية باكية.

