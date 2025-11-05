أعاد إيفان يوريتش؛ المدير الفني لأتالانتا، لاعبه أدومولا لوكمان إلى مقاعد البدلاء في الربع ساعة الأخيرة من مواجهة مارسيليا، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026، وهو ما لم يتقبل الأخير، إذ كاد الثنائي أن يتشاجر على حافة الملعب قبل أن يتم الفصل بينهما.
"فعلنا مثل كونتي وكيفين دي بروينه" .. اشتباك بالأيدي بين يوريتش ولوكمان في مباراة أتالانتا ومارسيليا!
تغيير لوكمان
لقد أشرك إيفان يوريتش اللاعب النيجيري في التشكيلة الأساسية ضد مارسيليا.
لكن في الدقيقة 74 من مباراة دوري أبطال أوروبا، تم استبداله على مقاعد البدلاء. قرار لم يعجب لوكمان، الذي لم يخفِ استيائه.
الصدام مع يوريتش
بمجرد وصوله إلى مقاعد البدلاء، التقطت الكاميرات تبادلًا حادًا للآراء بين يوريتش ولوكمان، اللذين كادا يتشاجران.
قال المهاجم شيئًا للمدرب، الذي أمسكه عندئذٍ من ذراعه.
ثم تم احتجاز النيجيري من قبل أعضاء آخرين من الطاقم الفني لمنع تدهور الموقف.
لوكمان في غرفة تغيير الملابس عند صافرة النهاية
وفقًا لما أوردته قناة "سكاي سبورت"، لم يحتفل لوكمان مع زملائه على أرض الملعب عند صافرة النهاية.
وقبل أن يعود إلى غرفة الملابس، اقترب يوريتش من المهاجم وقال له شيئًا.
تفسير يوريتش
في نهاية المباراة، علق يوريتش على ما حدث في قناة "سكاي سبورت":"لوكمان؟ نفس الأشياء التي نعلق عليها كل يوم أحد، مثل شجار كونتي وكيفين دي بروينه في نابولي، اللاعبون لا يقبلون الخروج وتكون هناك ردود فعل غير لائقة ولكن الأمر ينتهي عند هذا الحد. هذه أشياء تحدث. في لحظة الغضب، يتم المبالغة قليلاً ولكن ما يهم هو أتالانتا، الفريق، المشجعون. أعتقد أنه يجب أن نتصرف بشكل جيد، لكنني أتفهم الأمر، بالنسبة لي ليس مشكلة. المهم هو الفوز".