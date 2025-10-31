FBL-EUR-GOLDEN SHOE-AWARDAFP
Parshva Shah و أحمد مجدي

"الحذاء الذهبي لا يكفي!"، ورئيس الملكي يستشهد بكريستيانو رونالدو.. رسالة صارمة من بيريز لمبابي!

جائزة مستحقة لأهم مهاجم في العالم

حصل كيليان مبابي على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي اليوم الجمعة بعد أن سجل 31 هدفًا في الدوري في 34 مباراة فقط خلال موسمه الأول مع ريال مدريد في 2024-25. 

وطالب رئيس النادي فلورنتينو بيريز بمزيد من المجد من اللاعب الفرنسي، الذي أعرب عن امتنانه للجميع واعترف بأنه يحلم بالفوز بمزيد من الألقاب والدفاع عن الجائزة الفردية العام المقبل أيضًا.

  • مبابي يتسلم الحذاء الذهبي الأوروبي

    تسلم مبابي جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي يوم الجمعة في المقصورة الرئاسية في ملعب سانتياجو برنابيو، بحضور جميع لاعبي ريال مدريد والطاقم الفني، باستثناء داني كارباخال المصاب، حصل المهاجم الفرنسي على هذا التكريم بعد أن سجل 31 هدفًا في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

    في موسمه الأول مع ريال مدريد، سجل مبابي 44 هدفًا في 59 مباراة في جميع المسابقات، وعلى الرغم من أن مهاجم آرسنال فيكتور جيوكيريس سجل 39 هدفًا في الدوري البرتغالي مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي، إلا أنه احتل المركز الثاني في ترتيب الحذاء الذهبي بسبب معامل الدوري الأقل الذي يبلغ 1.5 نقطة لكل هدف. 

    من بين لاعبي الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، كان محمد صلاح لاعب ليفربول الأقرب إلى منافسة مبابي، حيث سجل 29 هدفًا ساعدت في دفع الريدز إلى تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

    • إعلان
  • Kylian Mbappe Awarded With Golden Boot 2024-2025Getty Images Sport

    نصيحة فلورنتينو بيريز لكيليان مبابي

    هنأ رئيس نادي ريال مدريد بيريز مبابي على إنجازه وحث المهاجم على مواصلة السير على نفس الطريق، قائلًا: "نحن سعداء للغاية اليوم لأن جائزة مرموقة مثل الحذاء الذهبي تُمنح لأحد أفضل اللاعبين في العالم".

    وأضاف: "عزيزي كيليان، تهانينا. هذا هو ثمرة جهدك، وأريدك أن تعلم أنني، بصفتي رئيس ريال مدريد، فخور جدًا بوجود لاعب مثلك. أنت تمثل تمامًا قيم هذا النادي، الذي هو النادي الأكثر فوزًا بالبطولات في العالم. ستتذكر هذا اليوم دائمًا. إنه أول حذاء ذهبي لك، ولكن من هنا تبدأ في بناء تاريخك الخاص. المشجعون يعشقونك وسيظلون دائماً إلى جانبك".

    وأردف: "في الموسم الماضي، فزت بكأس السوبر الأوروبي وكأس الكؤوس القارية. سجلت 31 هدفًا في الدوري الإسباني، و44 هدفًا في جميع المسابقات. في ريال مدريد، حصلنا على ثلاثة أحذية ذهبية: هوجو سانشيز، رونالدو نازاريو (الذي فاز بها في برشلونة)، وكريستيانو [رونالدو]. خلال فترة وجودك هنا، اختبرت متطلبات هذا الشعار. لن ينفعك سوى التحسن المستمر والروح الجماعية. هذا الحذاء الذهبي يساعدك على تعزيز تاريخ ريال مدريد. تهانينا لك ولعائلتك بأكملها".

  • ماذا قال مبابي بعد الفوز بالحذاء الذهبي؟

    خلال كلمته عند استلام الجائزة، أعرب اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا عن امتنانه لزملائه في ريال مدريد وشاركهم أهدافه مع الفريق قائلًا: "إنه لشرف كبير أن أحصل على جائزة الحذاء الذهبي! شكرًا جزيلاً لكم جميعًا. هذه لحظة مهمة بالنسبة لي".

    وأضاف: "هذه هي المرة الأولى التي أفوز بها. إنها تعني لي الكثير. لا بد أن أشكر زملائي في الفريق، الذين جاءوا إلى هنا وساعدوني بكل طريقة ممكنة، لأجد أفضل نسخة من كيليان. لدينا مجموعة رائعة ونأمل في الفوز بالعديد من الألقاب هذا الموسم".

    وأردف: "إنه لشرف عظيم أن ألعب لريال مدريد. الجميع يعرف أن هذا كان حلم طفولتي، والآن أنا هنا. آمل أن أبقى هنا لسنوات عديدة قادمة. لأجل إسعاد جماهير ريال مدريد، الذين أظهروا لي حبهم منذ أول يوم وصلت فيه، وحتى قبل ذلك. اليوم هو يوم عظيم. آمل أن نستمر على هذا المنوال، لأن الأهم هو العمل الجماعي. بدون كل الأشخاص هنا، كان من المستحيل الفوز بهذه الجائزة. شكراً للنادي بأكمله: الأطباء والموظفين وكل من يساعدني داخل الملعب وخارجه، بدونهم، لا يمكنك الفوز بشيء كهذا. أنا سعيد جدًا وأريد أن أستمر في صنع التاريخ. كان ذلك بعد 31 هدفاً... وقد بدأت هذا العام بشكل جيد جدًا، لذا... بالطبع أريد الفوز بها مرة أخرى الموسم المقبل!".

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26Getty

    مبابي يطمح لتحقيق إنجاز رونالدو هذا الموسم

    بدأ مبابي موسم 2025-26 بأداء مذهل، حيث سجل 16 هدفًا في 13 مباراة. ولم يتمكن من التسجيل في مباراتين فقط: ضد مايوركا في الدوري الإسباني ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا. 

    وبتسجيله 11 هدفًا في الدوري الإسباني حتى الآن، سيكون على الأرجح مرة أخرى من بين المرشحين للفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي الموسم المقبل.

    علاوة على ذلك، يمكن أن يصبح أول لاعب في ريال مدريد منذ نجمه المفضل رونالدو يسجل 50 هدفًا في موسم واحد، حيث سجل الأسطورة البرتغالي 51 هدفًا في موسم 2015-16، الذي كان أيضًا موسمه السادس على التوالي الذي يصل فيه إلى 500 هدفعلى مستوى الأندية. 

    لم يسجل مبابي 50 هدفًا في موسم واحد من قبل، حيث كان أفضل رصيد له على الإطلاق 44 هدفًا في موسم واحد. ومع ذلك، وبهذا المعدل، يمكنه بسهولة الوصول إلى هذا الإنجاز بحلول نهاية الموسم، وربما حتى السعي إلى تسجيل 60 هدفًا.

الدوري الإسباني
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد