شهدت مباراة أستون فيلا ضد يونج بويز في الدوري الأوروبي أحداثًا مؤسفة مساء اليوم الخميس في فيلا بارك، حيث تعرض دونيل مالين لضربة في رأسه بجسم أُلقي من الجمهور بعد تسجيله الهدف الافتتاحي لفريقه، بينما توقفت المباراة لعدة دقائق قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بعد اندلاع أعمال عنف بين جماهير الفريق الضيف.
استفزهم فقرروا معاقبته! .. إصابة نجم أستون فيلا بعد احتفاله بهدفه أمام جماهير يونج بويز
- Getty Images Sport
مشاهد مؤسفة في فيلا بارك
تقدم مالين لصالح أستون فيلا في الدقيقة 27، لكنه تعرض لرشق بالمقذوفات من الجماهير أثناء احتفاله بالهدف. أصابت أحد المقذوفات مالين في رأسه وتسبب في جرح له، وسجل النجم الهولندي هدفًا آخر قبل نهاية الشوط الأول، مما تسبب في مزيد من المشاهد البشعة وتوقف المباراة لعدة دقائق بسبب اندلاع اضطرابات في مدرجات الضيوف.
وأظهرت لقطات تلفزيونية مقاعد ممزقة واشتباكات بين المشجعين والشرطة. وشوهد قائد يونج بويز لوريس بينيتو وهو يركض نحو المدرجات ليطلب من المشجعين التزام الهدوء، واستؤنفت المباراة في النهاية بعد تأخير دام خمس دقائق.
شاهد المقطع
مالين في قمة تألقه
مالين يواصل أداءه الرائع مع أستون فيلا، إذ سجل حتى الآن ستة أهداف هذا الموسم مع فريق المدرب أوناي إيمري، ثلاثة منها في الدوري الأوروبي والثلاثة الأخرى في الدوري الإنجليزي . وقد أشاد إيمري بمالين قبل المباراة، حيث قال للصحفيين: "كل ما يحققه الآن يمكنكم رؤيته مسبقًا في التدريبات. إنه يساعد الفريق في الهيكل الذي لدينا، من الناحية التكتيكية للقيام بمهامنا. إنه مهم جدًا بالنسبة لنا".
- Getty Images Sport
أستون فيلا على القمة
من المؤكد أن أستون فيلا يستمتع بمشاركته في الدوري الأوروبي هذا الموسم. دخل فريق إيمري مباراة الخميس بعد فوزه في ثلاث من أربع مباريات خاضها في البطولة حتى الآن.
وبعد مواجهة يونج بويز، سيستمر في الصدارة مع ليون وميدتيلاند برصيد 12 نقطة لكل منهم، حيث انتصر في النهاية ثنائية مقابل هدف وحيد.