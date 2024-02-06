استعادة الكرامة وكسر ريال مدريد .. سيناريوهات تبقي على المنقذ مدربًا لبرشلونة!

تشافي أعلن الرحيل ولكن..

ما هي إلا أشهر قليلة ويرحل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز عن صفوف برشلونة بحسب ما أعلن بنفسه بعد الخسارة بخمسة أهداف لثلاثة أمام فياريال قبل أيام، ذلك لو صدق المدرب الأسبق للسد القطري في حديثه.

لا نشكك في نزاهة تشافي أو في صدقه، لكن هناك سيناريوهات عديدة قد تجعله يتراجع عن قراره، من بينها علم جوان لابورتا التام أن تشافي هيرنانديز هو واحد من قلة يستطيعون قيادة الفريق في المرحلة الحالية في ظل غياب التدعيم والحالة المالية الصعبة.

دعونا نستعرض بعض السيناريوهات التي قد تساعد على استمرار زرقاء اليمامة في صفوف برشلونة:

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