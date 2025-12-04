سلوت : صلاح كان غاضبًا من قراري أمام سندرلاند وهذا ما قاله لي كييزا بعد استبعاده!

كل الطرق تؤدي إلى رحيل أرني سلوت، المؤشرات جميعها تؤكد هذه الحقيقة بسبب النتائج المتخبطة لليفربول مع المدرب الهولندي منذ بداية موسم 2025/2026.

الفوز على وست هام في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي لم يكتب نهاية الانتكاسة، حيث خسر الفريق نقطتين جديدتين، بعد الاكتفاء بالتعادل الإيجابي 1/1 مع سندرلاند، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس، الأربعاء، على ملعب أنفيلد.

شمس الدين طالبي افتتح التسجيل لصالح القطط السوداء، قبل أن يسجل نوردي موكيلي هدف التعادل للريدز بالخطأ في مرماه من تسديدة فلوريان فيرتس في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

العلامة الأبرز كانت جلوس محمد صلاح على دكة البدلاء ودخوله مع بداية الشوط الثاني، وسط تضارب في الآراء، هل يستحق الدولي المصري التهميش في ظل النتائج الأخيرة؟