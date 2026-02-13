Getty Images
عرض استعارة مرفوض .. بييلسا يدخل على الخط في أزمة نونيز والهلال
- Getty
استبعاد من القائمة المحلية
كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، قرر إبعاد المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، من قائمة الفريق الأول "المحلية".
الصحيفة أعلنت أن نونيز، سيُشارك مع الزعيم الهلالي، في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" فقط؛ إلى جانب النجم الإسباني بابلو ماري، قلب دفاع الفريق الأول، ما أكده مدرب الهلال سيموني إنزاجي في المؤتمر الصحفي للقاء الاتفاق.
ماري البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ قادمًا من نادي فيورنتينا الإيطالي، وبعقدٍ حتى 30 يونيو 2026.
بييلسا يدخل على الخط
وبحسب الصحفية "رايسا سيمبليسيو"، دخل مدرب الأوروجواي مارسيلو بييلسا على الخط لمعرفة موقف مهاجمه قبل فترة قليلة من كأس العالم 2026، خصوصًا وأن نونيز يعد قطعة مهمة في تشكيل "السيليستي".
وستقتصر مشاركة نونيز على بطولة آسيا في الموسم الحالي، ما يعني 6 مباريات بحد أقصى في البطولة القارية، ما يصيب بييلسا بالقلق على الحالة الفنية لقلب هجومه قبل الهجوم بحسب الصحفية البرازيلية.
وكشفت "رايسا" عن تلقي نونيز عرضًا من قبل بينارول، النادي الأوروجوياني، لاستعارته في الشهور المتبقية من الموسم الجاري لضمان مشاركته، ولكن اللاعب رفض بسبب استقرار عائلته حاليًا في الرياض ورفض تغيير محل إقامتهم الآن ثم مجددًا في يناير من أجل الرحيل نهائيًا عن الهلال.
أرقام نونيز مع الهلال
صاحب الـ26 سنة انضم للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من ليفربول مقابل 53 مليون يورو، طامحًا في إعادة اكتشاف نفسه من جديد في دوري روشن.
ولكن المعاناة استمرت تحت قيادة سيموني إنزاجي، حيث سجل اللاعب 7 أهداف فقط وصنع 5 في 23 مباراة بقميص الفريق في كل البطولات.
- Getty Images Sport
أسماء الأجانب في قائمة الهلال
أعلنت صحيفة "الرياضية" ضم الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، النجم البرازيلي ماركوس ليوناردو؛ إلى القائمة المحلية، فيما تبقى من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
وبناء على ذلك.. سيكون ليوناردو المحترف الأجنبي الثامن - فوق السن -، في قائمة الهلال المحلية؛ إلى جانب كل من:
* الحارس المغربي ياسين بونو.
* المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي.
* الظهير الفرنسي تيو هيرنانديز.
* متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش.
* متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.
* الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.
* قلب الهجوم الفرنسي كريم بنزيما.
بينما قرر إنزاجي؛ قيد الحارس الفرنسي ماتيو باتوييه والمدافع التركي يوسف أكتشيشيك، ضمن قائمة المواليد - تحت 21 سنة - للفريق الأول.
