علي سمير

"جايين ما نعرف ليه ولا رايحين فين" .. "دورينا غير" يستخدم أغنية حزينة للسخرية من أحوال نونيز مع الهلال!

المهاجم الأوروجوياني يعيش المرحلة الأصعب في مسيرته

بعد فترة طويلة من المعاناة في ليفربول، ظن المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز أن هذه المحنة ستنتهي عندما ينتقل إلى صفوف الهلال السعودي، ولكن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا.

نونيز الذي اشتهر بإضاعة أسهل الفرص الممكنة مع الريدز، انضم للهلال الصيف الماضي، ليكرر العادة ذاتها، مما دفع النادي نحو البحث عن صفقة جديدة لقيادة خط الهجوم.

ووقع الاختيار على النجم الفرنسي كريم بنزيما في ميركاتو يناير، الذي قرر تحويل وجهته من الاتحاد إلى الزعيم، مما نتج عنه تهميش نونيز تمامًا، بعدما فشل في الرحيل إلى أي من الدوريين التركي أو البرازيلي.

  • Darwin Nunez Al-Hilal 2025-26Getty

    استبعاد من القائمة المحلية

    كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، قرر إبعاد المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، من قائمة الفريق الأول "المحلية".

    الصحيفة أعلنت أن نونيز، سيُشارك مع الزعيم الهلالي، في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" فقط؛ إلى جانب النجم الإسباني بابلو ماري، قلب دفاع الفريق الأول.

    ماري البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ قادمًا من نادي فيورنتينا الإيطالي، وبعقدٍ حتى 30 يونيو 2026.

  • "من غير ليه"

    داروين تحول إلى "ميم" في الدوري الإنجليزي، بسبب السخرية العنيفة التي طالته من مستواه مع ليفربول، مقارنة بما قدمه من أداء محبط في ملعب أنفيلد، ولسوء حظه، أن الأمر استمر معه حتى عندما انتقل إلى الهلال.

    برنامج "دورينا غير" قرر الانضمام لحمة التهكم على أحوال نونيز مع الزعيم، وذلك من خلال أغنية حزينة ومقطع فيديو يعرض بعض لقطاته.

    وتم نشر المقطع عبر الحساب الرسمي للبرنامج على منصة إكس بعنوان "حكاية اليوم .. من غير ليه"، وهي أغنية معروفة للمطرب طاهر مصطفى.

    وجاءت بعض كلماتها كالتالي:"زي ما جينا، ومش بإيدينا جينا، جايين الدنيا ما نعرف ليه، ولا رايحين فين ولا عايزين ايه".

    وهو ما يعبر بشكل واضح عن حال نونيز في الفترة الأخيرة، لأنه لم يتمكن من الرحيل، وأصبح مجبرًا على البقاء كعنصر مهمش بتشكيل المدرب سيموني إنزاجي.

  • أرقام نونيز مع الهلال

    صاحب الـ26 سنة انضم للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من ليفربول مقابل 53 مليون يورو، طامحًا في إعادة اكتشاف نفسه من جديد في دوري روشن.

    ولكن المعاناة استمرت تحت قيادة سيموني إنزاجي، حيث سجل اللاعب 7 أهداف فقط وصنع 5 في 23 مباراة بقميص الفريق في كل البطولات.

  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أسماء الأجانب في قائمة الهلال

     أعلنت صحيفة "الرياضية" ضم الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، النجم البرازيلي ماركوس ليوناردو؛ إلى القائمة المحلية، فيما تبقى من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وبناء على ذلك.. سيكون ليوناردو المحترف الأجنبي الثامن - فوق السن -، في قائمة الهلال المحلية؛ إلى جانب كل من:

    * الحارس المغربي ياسين بونو.

    * المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي.

    * الظهير الفرنسي تيو هيرنانديز.

    * متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش.

    * متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

    * الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

    * قلب الهجوم الفرنسي كريم بنزيما.

    بينما قرر إنزاجي؛ قيد الحارس الفرنسي ماتيو باتوييه والمدافع التركي يوسف أكتشيشيك، ضمن قائمة المواليد - تحت 21 سنة - للفريق الأول.

