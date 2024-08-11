أصابته لعنة النادي الكتالوني.. اخفاقات ديكو في برشلونة عرض مستمر!

ماذا يفعل ديكو في النادي الكتالوني بالتحديد؟!

شهدت الأسابيع الماضية الكثير من الحديث عن رغبة برشلونة في ضم نيكو ويليامز من صفوف أتلتيك بيلباو في ظل احتياج النادي الكتالوني لجناح مهاري وسريع مثل نجم الفريق الباسكي.

وجزمت معظم الصحف أن الأمور منتهية بالفعل لصالح النادي الكتالوني وأنه لا يوجد ما يعطلهم سوى بعض التفاصيل البسيطة فيما يتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف.

لتخرج فجأة تقارير جديدة تؤكد أن نيكو ويليامز قرر الاستمرار في صفوف أتلتيك بيلباو، وما بين هذا وذلك تتناقض الأخبار لكن إن كان هناك من سيتحمل فشل تلك الصفقة فسيكون ديكو.

ولن تكون تلك هي الصفقة الأولى التي يفشل فيها ديكو، فالقائمة تطول قبل نيكو ويليامز، ونستعرض أبرزهم فيما يلي: