دليل وحيد وسط الغموض .. لغز اختفاء مروان الصحفي عن مباريات بيرشكوت يثير الجدل

مواطنه فيصل الغامدي غاب عن مباراة الأمس أمام جينك، لكن لسبب واضح، فماذا عن مروان الصحفي؟

بعدما فرض نفسه على التشكيل الأساسي لبيرشكوت منذ التعاقد معه، غاب الجناح السعودي مروان الصحفي عن آخر مباراتين لفريقه بالدوري البلجيكي.

صاحب الـ20 عامًا كان قد اتجه للاحتراف في بلجيكا في صيف 2024 من بوابة بيرشكوت، معارًا من الاتحاد وحتى نهاية الموسم الجاري.

ومنذ ذلك الحين، يطالب الاتحاديون بإعادته للفريق من جديد، رافضين كافة التقارير التي تتحدث عن إمكانية استكمال مسيرته في أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حتى أتى غيابه عن آخر مباراتين لبيرشكوت ليمنحهم بعض الأمل في إمكانية عودته بنهاية الموسم، وسط تساؤلات في الوقت ذاته عن هذا التحول المفاجئ من اللعب بشكل أساسي للخروج من قوائم المباريات تمامًا.