كارثة قد تتسبب في أزمات كبيرة .. اختراق سيبراني للأهلي وتهديد بتسريبات للأندية السعودية!

استهل فريق الأهلي الأول لكرة القدم موسمه الرياضي 2025-2026 بصورة لافتة عكست طموحاته الكبيرة، بعدما دشّن مشواره بتحقيق لقب كأس السوبر السعودي، مؤكّدًا حضوره القوي بين نخبة الأندية المحلية، ومضيفًا بطولة جديدة إلى خزائنه العامرة بالإنجازات. وجاء التتويج بعد عرض هجومي كاسح في الدور نصف النهائي أمام القادسية، انتهى بخماسية مقابل هدف، قبل أن يفرض الأهلي كلمته في النهائي أمام النصر، ويظفر باللقب عبر ركلات الترجيح، في مواجهة اتسمت بالندية العالية والانضباط التكتيكي والتركيز الذهني تحت إشراف الجهاز الفني.

ورغم هذا الانطلاق المثالي، لم يحافظ الأهلي على نسق ثابت في نتائجه، حيث اتسم مشواره بتقلب واضح بين مستويات قوية وانتصارات مقنعة في بعض الفترات، مقابل تعثرات مفاجئة وخسارة نقاط ثمينة في فترات أخرى، ما خلق حالة من الجدل بين جماهيره حول قدرته على الاستمرارية والمنافسة على جميع الجبهات.

وتلقى الفريق ضربة موجعة بخسارته نهائي كأس القارات للأندية أمام بيراميدز المصري بنتيجة (1-3)، ليضيع حلم التتويج بلقب عالمي كان قريبًا من متناول اليد، في المقابل واصل الأهلي حضوره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث بلغ الدور نصف النهائي بعد تجاوزه العربي والباطن في الأدوار السابقة، قبل أن يعبر القادسية في مباراة دراماتيكية انتهت بالتعادل (3-3) وحسمها بركلات الترجيح، ليضرب موعدًا مع مواجهة قوية في نصف النهائي.

وعلى صعيد دوري روشن السعودي، واصل الأهلي نتائجه الإيجابية دون أن يتعرض لأي خسارة حتى الآن، إذ حقق انتصارًا مثيرًا في الجولة الأخيرة على القادسية بنتيجة (2-1)، وكان قد تفوق قبلها على غريمه الاتحاد بهدف دون رد حمل توقيع نجمه الجزائري رياض محرز في الجولة الثامنة. هذه النتائج رفعت رصيد الفريق إلى 19 نقطة، ليحتل المركز الرابع، بفارق خمس نقاط عن النصر المتصدر، الذي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أمام الخليج.

ورغم سجله الخالي من الهزائم في الدوري، إلا أن الأهلي أضاع ثماني نقاط كاملة نتيجة التعادل أمام الاتفاق والهلال والشباب والرياض، مقابل انتصارات حققها على نيوم والحزم والنجمة والاتحاد، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قدرته على المنافسة الجدية على لقب الدوري، ويجعل حظوظه أقرب إلى سباق حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل.

أما في دوري أبطال آسيا للنخبة، البطولة التي يحمل الفريق لقبها، فقد ظهر الأهلي بصورة قوية في انطلاقته بتحقيق فوز لافت على ناساف كارشي الأوزبكي بنتيجة (4-2)، قبل أن يتعثر في الجولة الثانية بالتعادل مع الدحيل القطري (2-2). واستعاد الفريق توازنه في الجولتين الثالثة والرابعة بتحقيق انتصارين كبيرين على الغرافة القطري برباعية نظيفة، ثم على السد القطري بهدفين مقابل هدف، غير أن الجولة الخامسة حملت مفاجأة غير متوقعة بسقوطه أمام الشارقة الإماراتي بهدف دون رد، لتتواصل حالة التذبذب التي تُميّز مشوار الأهلي هذا الموسم على مختلف البطولات.