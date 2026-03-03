احذر يا كريستيانو! قائد منتخب البرتغال رونالدو يتلقى تحذيرًا مقلقًا من نجم كولومبيا قبل لقاء كأس العالم 2026

المباراة، المقرر إجراؤها في 27 يونيو في ملعب هارد روك في ميامي، ستكون بمثابة لقاء مهم بين زميلي ريال مدريد السابقين: خاميس رودريغيز ورونالدو. في حين أن الثنائي كان لهما تأثير مدمر في سانتياغو برنابيو، إلا أنهما سيقفان الآن على جانبي الملعب في ما يُعتبر أحد أكثر المباريات المنتظرة في الجولة الافتتاحية.

أدى الإقبال الشديد على هذه المباراة إلى ارتفاع أسعار التذاكر إلى عشرات الآلاف من الدولارات في أسواق إعادة البيع. يتوق المشجعون لمشاهدة ما قد يكون الفصل الأخير في مسيرة العديد من أيقونات كرة القدم الحديثة في كأس العالم، مما يضفي طابعًا هوليووديًا على هذه المباراة المرتقبة.