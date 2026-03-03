Getty Images Sport
احذر يا كريستيانو! قائد منتخب البرتغال رونالدو يتلقى تحذيرًا مقلقًا من نجم كولومبيا قبل لقاء كأس العالم 2026
هيغويتا يطلق النار على CR7
كأس العالم 2026 يقدم بالفعل دراما قبل أن تبدأ المباريات، حيث يستهدف الأسطورة الكولومبية هيغويتا نجم البرتغال رونالدو. بينما يستعد الفريقان لمباراة مثيرة في المجموعة K، أوضح الرجل المشهور بـ "ركلة العقرب" أن كولومبيا ستستقبل الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية استقبالاً عدائياً.
استراتيجية لتثبيط رونالدو
أثناء ظهوره في حفل إطلاق نادي أعضاء المنتخب الكولومبي الجديد، سُئل هيغويتا عن الكيفية التي سيتعامل بها فريق نيستور لورينزو مع تهديد أفضل هداف دولي على الإطلاق. وبدلاً من اللجوء إلى الكلمات الدبلوماسية المبتذلة، أطلق الحارس السابق رسالة موجزة ومحددة سرعان ما انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال هيغويتا لـ DSports Noticias: "سنتولى أمره".
لم شمل في ميامي
المباراة، المقرر إجراؤها في 27 يونيو في ملعب هارد روك في ميامي، ستكون بمثابة لقاء مهم بين زميلي ريال مدريد السابقين: خاميس رودريغيز ورونالدو. في حين أن الثنائي كان لهما تأثير مدمر في سانتياغو برنابيو، إلا أنهما سيقفان الآن على جانبي الملعب في ما يُعتبر أحد أكثر المباريات المنتظرة في الجولة الافتتاحية.
أدى الإقبال الشديد على هذه المباراة إلى ارتفاع أسعار التذاكر إلى عشرات الآلاف من الدولارات في أسواق إعادة البيع. يتوق المشجعون لمشاهدة ما قد يكون الفصل الأخير في مسيرة العديد من أيقونات كرة القدم الحديثة في كأس العالم، مما يضفي طابعًا هوليووديًا على هذه المباراة المرتقبة.
الطريق إلى ملعب هارد روك
بالنسبة لرونالدو، تمثل بطولة 2026 "الرقصة الأخيرة" المحتملة في سن 41. على الرغم من لياقته البدنية الأسطورية، يقال إن مهاجم النصر يعاني الآن من مشكلة عضلية طفيفة، لكن من المتوقع أن يقود هجوم منتخب البرتغال بقيادة روبرتو مارتينيز في يونيو، سعياً وراء اللقب الوحيد الذي لم يحققه في مسيرته الحافلة.
تتجه الأنظار الآن إلى 27 يونيو، حيث سيحاول جيمس وزملاؤه الوفاء بوعد هيغويتا. قبل هذا اللقاء، ستخوض كلتا الدولتين سلسلة من المباريات التحضيرية المصممة لاختبار مرونتهما التكتيكية في مواجهة الأساليب المتنوعة التي ستواجهانها في أمريكا الشمالية.
