محمود خالد

اتُهم بـ"تهديد" الحكم وواقعة مشابهة في الهلال .. خبير تحكيمي يرد على المطالبات بمعاقبة كريستيانو رونالدو!

بعد تصرفه المثير للجدل في مباراة نيوم..

"حظ سعيد .. مباراة جيدة تؤديها"، هكذا تحدّث القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع عبد الله الشهري، حكم مباراة فريقه النصر أمام نيوم، بعد نهاية الشوط الأول، والتي أثارت جدلًا كبيرًا، بسبب تحدثه بنبرة غاضبة للغاية، ما يضع مؤشرًا حول السخرية من قرارات الحكم.

ورصد الناقل الرسمي، حديثًا بنبرة اعتراض من قِبل كريستيانو رونالدو، على الحكم عبد الله الشهري، قبل أن يتركه ويردد "مباراة جيدة تؤديها"، ليثير جدلًا واسعًا، وسط اتهامات بأن قائد النصر يسخر من الحكم، أو يمارس الضغط عليه، بل بلغ الأمر حدة اتهامه بتوجيه رسالة تهديد صريحة للحكم، لتظهر مطالبات عديدة بمعاقبته.

كريستيانو رونالدو كان محور "جدل" واسع، خلال الساعات الماضية، بسبب لقطة الاعتراض على الحكم، وكذلك هدفه الذي جاء من ركلة جزاء، تم التشكيك أيضًا في قانونيتها، فضلًا عن ظهوره في لقطة، أشار فيها للحكم عبد الله الشهري، تجاه لاعب نيوم، الذي تم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، بعد توجه الحكم إلى تقنية الفيديو.

    هل يستحق رونالدو العقوبة؟

    وفي هذا السياق، علّق الخبير التحكيمي المصري جمال الغندور، عبر برنامج "المنتصف"، على حوار رونالدو مع حكم المباراة بعد نهاية الشوط الأول، قائلًا إن حديث "الدون" طبيعي ولا يحمل أي مخالفة تستحق العقوبة.

    وأوضح الغندور أنه لم يصله الحديث الصوتي لرونالدو مع الحكم عبد الله الشهري، فجاء تقييمه بناءً على مشاهدة اللقطة، مؤكدًا أن قائد الفريق يملك بعض الصلاحيات التي تجعله يتحدث مع حكم المباراة، ومن الوارد أن يقوم الحكم بشرح أحد قراراته إليه، كما أن إشارات رونالدو باليدين، لا تحمل أي سلوك غير رياضي.

  • وماذا عن الهلال وحارس نيوم؟

    من زاوية أخرى، خرجت الكثير من الأصوات المدافعة عن رونالدو، حيث قال متابعون عبر منصة (إكس)، إن كريستيانو لم يكن المعترض الوحيد على قرارات الحكم، بل توجيه إليه حارس نيوم، ماكسيليمانو، أيضًا، ليناقشه بشأن قراراته، ثم تركه ولوّح بيده إليه.

    وتداول متابعون أيضًا، لقطة من مباراة الهلال ضد النجمة، حيث رصد الناقل الرسمي، حديثًا جانبيًا بين روبن نيفيش وحكم اللقاء بعد نهاية الشوط الأول، رغم كونه ليس قائد الهلال.

    النصر يفوز ولكن!

    وحقق النصر فوزًا على مضيفه نيوم بنتيجة (3-1)، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن حساب الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2025-2026".

    وتمكن كريستيانو رونالدو من إحراز ثاني أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 65، والتي أثارت حالة من الجدل، بعدما أفاد خبراء تحكيم، بأن قرار الحكم باحتسابها لم يكن صحيحًا.

    يأتي ذلك في ظل الجدل الدائر حول النصر منذ أسبوع، خاصة بعد احتساب ركلة جزاء - أيضًا - في مباراة الفيحاء، في الجولة السابعة، سجل منها كريستيانو رونالدو، هدف الانتصار في الدقيقة 90+14.

    الركلة التي تم احتسابها في مباراة الفيحاء، شهدت اعتراضًا لاذعًا من قِبل المدير الفني بيدرو إيمانويل، مؤكدًا عدم قانونيتها، خلال المؤتمر الصحفي، فيما رد مدرب النصر جورج جيسوس، بأن الركلة صحيحة، وأن مدرب الفيحاء لم يشاهد الركلة حتى يحكم عليها.

    رونالدو يواصل رحلته نحو الألفية

    وواصل كريستيانو رونالدو، التهديف في المباراة السادسة تواليًا، في دوري روشن السعودي، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف في ثماني مباريات، ويتقاسم صدارة الهدافين مع زميله جواو فيليكس، ومهاجم الخليج، جوشوا كينج.

    ورفع رونالدو رصيده إلى 83 هدفًا، ليحتل المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين السعودي، متفوقًا على سالم الدوسري، قائد الهلال، فيما يتربع عمر السومة على عرش القائمة، بـ155 هدف.

    أما بالحديث عن رحلة كريستيانو رونالدو نحو الـ1000 هدف، الذي سيمثل إنجازًا قياسيًا في تاريخ كرة القدم، فإن "الدون" رفع رصيده إلى 953 هدف، ليصبح على بُعد 47 هدفًا فقط من تحقيق الإنجاز.

    النصر مع جيسوس .. العلامة الكاملة والسقوط في جدة

    ومنذ انطلاق الموسم الجاري "2025-2026"، والنصر يحافظ على العلامة الكاملة مع مدربه البرتغالي جورج جيسوس، في مسابقة دوري روشن السعودي، محققًا أفضل انطلاقة في تاريخه، بالفوز في أولى 8 مباريات.

    ويواصل النصر الحفاظ على العلامة الكاملة أيضًا، في دوري أبطال آسيا 2، بعدما وصل إلى 12 نقطة في المجموعة الرابعة.

    ورغم ذلك، إلا أن سقوط النصر مع جيسوس، جاء أمام عملاقي جدة؛ سواءً الأهلي الذي فاز عليه بركلات الترجيح في نهائي كأس السوبر السعودي في هونج كونج، أو الاتحاد الذي أقصاه من دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بالفوز عليه بنتيجة (2-1).