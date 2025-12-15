كأس العرب 2025 | هاجم اتحاد الكرة وسخر من "حال" المنتخب السعودي! .. نبوءة وليد الفراج بعد الخسارة أمام الأردن

بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، تُقام في دولة قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.
وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها قطر، البطولة العربية للمنتخبات؛ بعد نسختي 1998 و2021.
وأسفرت القرعة عن توزيع الـ16 منتخبًا المشارك في البطولة، على 4 مجموعات مختلفة؛ وذلك على النحو التالي:
* المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا وفلسطين
* المجموعة الثانية: السعودية، المغرب، عُمان وجزر القمر.
* المجموعة الثالثة: مصر، الإمارات العربية المتحدة، الأردن والكويت.
* المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين والسودان.
وتأهلت منتخبات "فلسطين، سوريا، المغرب، السعودية، الأردن، الإمارات، الجزائر والعراق"، إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025.
ومن المنتخبات سالفة الذكر.. تأهل كل من المغرب والأردن، إلى جانب السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب "فيفا 2025".
ويحمل منتخب الجزائر لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب، والتي أُقيمت في دولة قطر أيضًا عام 2021؛ وذلك بعد فوزه (2-0) على تونس، في المباراة النهائية على ملعب "البيت" بمدينة الخور.