اتحاد الكرة السعودي يرد رسميًا .. حقيقة صفقة الـ200 مليون يورو من باريس سان جيرمان

الحديث عن هذه الصفقة زاد مؤخرًا..

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حقيقة الأحاديث التي تداولتها وسائل الإعلام، في الساعات الماضية؛ بشأن صفقة ضخمة "مرتقبة" من نادي باريس سان جيرمان.

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وحسب بعض التقارير العالمية؛ ترغب السعودية في التعاقد مع لويس كامبوس، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان؛ من أجل تولي منصب الإدارة الفنية لاتحاد كرة القدم.

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وذكرت نفس التقارير أن السعودية، جهزت عرضًا بـ200 مليون يورو خلال 10 سنوات، لتقديمه إلى كامبوس، على أن يكون من مهام عمله؛ إنشاء أكاديمية كروية للنخبة، وتطوير جيل من اللاعبين الشباب السعوديين، يكونوا قادرين على تمثيل المنتخب في كأس العالم 2034.