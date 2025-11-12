"المتغطي بخطاب اتحاد الكرة عريان"! .. سخرية من الأهلي بسبب أزمة السوبر والمدير الرياضي يجهز لقرارات مهمة

بطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026، والتي استضافتها هونج كونج على أراضيها؛ كان من المقرر أن يُشارك فيها نادي الهلال، إلى جانب الثلاثي "النصر، الاتحاد والقادسية".

لكن.. الهلال فاجأ الجميع بـ"اعتذاره" عن المشاركة في البطولة، بسبب إرهاق نجوم الفريق عقب خوض منافسات كأس العالم للأندية 2025؛ الأمر الذي استدعى الاتحاد السعودي لكرة القدم، لدعوة النادي الأهلي بدلًا منه.

وهُنا.. واجه الأهلي الفريق القدساوي، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي؛ بينما تقابل النصر مع عملاق جدة الآخر نادي الاتحاد.

وعلى الرغم من حل أزمة السوبر، بتقديم الدعوة إلى الأهلي بدلًا من الهلال؛ إلا أنه كان لزامًا على لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن تتخذ قرارات ضد الزعيم، بسبب "اعتذاره" عن عدم المشاركة.

وقررت "الانضباط" معاقبة الهلال، بغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي؛ إلى جانب حرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر المحلي - حال تأهله له - أو من أي مسابقة خروج مغلوب في الموسم المقبل.

هذه العقوبات استأنف ضدها الزعيم أمام لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد الكرة؛ والتي قضت بإلغاء قرارات "الانضباط"، مع تغريم الهلال 500 ألف ريال سعودي وحرمانه من المشاركة في أول بطولة خروج مغلوب بالموسم المقبل 2026-2027.

ليس هذا فقط.. تم اعتبار نادي الهلال خاسرًا أمام القادسية - المنافس الذي كان من المفترض أن يواجهه في نصف نهائي السوبر - بنتيجة (3-0)؛ وهي العقوبة التي دفعت البعض للتشكيك في استدعاء الأهلي للمشاركة في البطولة، بدلًا من صعود القادسية للنهائي مباشرةً.

ومن ناحيته.. قرر الزعيم الهلالي تقديم شكوى رسمية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، لتأكيد أحقيته في الانسحاب من السوبر دون أي عقوبات؛ وهي القضية المنظورة حتى وقتنا هذا.

ودخل القادسية كـ"طرف" في القضية أمام مركز التحكيم، في الساعات القليلة الماضية؛ حيث طالب بإعادة نهائي كأس السوبر السعودي - على أن يكون هو أحد طرفيه -، باعتباره فائزًا على الهلال حسب قرار لجنة الاستئناف.