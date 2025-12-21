ليس لابورت أو فيتوريا .. تفسير "خامس" وراء إيقاف الفيفا للنصر ولغز كبير في صفقة عبدالله الحمدان!

وتعاقد النصر مع إيمريك لابورت، قادمًا من مانشستر سيتي، في الميركاتو الصيفي لعام 2023، مقابل 27.5 مليون يورو.
وشارك المدافع الإسباني، الذي توج بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، إبان فترة احترافه في النصر، في 69 مباراة مع العالمي بمختلف البطولات، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.
ورغم ذلك، إلا أن نهاية لابورت مع النصر لم تكن جيدة، حيث تم استبعاده من المباريات الأخيرة، وسط أنباء حول تمسكه بالرحيل، والذي تم بانتقاله في سبتمبر 2025، إلى أتلتيك بيلباو.
وتعثرت إجراءات قيد بيلباو للاعب في البداية تعثرت، في ظل تأخر النصر في إرسال البطاقة الدولية للاعب، ما هدد إتمام الصفقة، لكن نجح النادي الإسباني في الحصول على استثناء خاص وقيد اللاعب بعد انتهاء فترة الانتقالات.
أما عن ويسلي جاسوفا، فقد انتقل الجناح الشاب، صاحب الـ20 عامًا، إلى صفوف النصر ، قادمًا من كورنثيانز، بعقد حتى صيف 2028، مقابل 18 مليون يورو.
ورغم أن اللاعب الفائز بلقب كأس أمريكا الجنوبية للشباب، مع منتخب البرازيل، لا يجد المشاركة الكافية مع النصر، في ظل الاعتماد على ساديو ماني، إلا أنه شارك في 33 مباراة بقميص العالمي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.