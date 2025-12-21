Al Nassr v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

ليس لابورت أو فيتوريا .. تفسير "خامس" وراء إيقاف الفيفا للنصر ولغز كبير في صفقة عبدالله الحمدان!

الفيفا أعلن عن حرمان النصر من القيد دون الكشف عن الأسباب..

لا يزال السر وراء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإيقاف نادي النصر من قيد اللاعبين، في الفترة الشتوية، محل لغز كبير، خاصة مع ذكر الفيفا بأن القرار يعود لأسباب إدارية.

اختلفت الأقاويل وتعددت، حول القضية التي تسببت في إيقاف نادي النصر من التسجيل، علمًا بأن الإيقاف سينتهي، متى ما انتهى النصر من سداد المستحقات المتأخرة، حول القضية المدرجة لدى الاتحاد الدولي.

  • Aymeric LaporteGetty Images

    تفسيرات عقوبة الفيفا ضد النصر

    وأشارت صحيفة "الرياضية" بأن عقوبة الفيفا بإيقاف النصر من القيد، يتعلق بشكوى من نادي مانشستر سيتي، بداعي عدم سداد الدفعات المستحقة في صفقة التعاقد مع إيمريك لابورت، الذي انتقل مؤخرًا إلى أتلتيك بيلباو، حيث كان يفترض سداد مبلغ بـ9 ملايين يورو، في موعد أقصاه 31 أغسطس 2025.

    في المقابل، أفاد الإعلامي محمد البكيري بأن شكوى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الأسبق للعالمي، هي سبب الإيقاف، بسبب مستحقات متأخرة بقيمة 5 ملايين دولار، إثر قيام النادي بفسخ عقده من طرف واحد عام 2020.

    من جانبه، قال الإعلامي عايد الرشيدي إن فشل صفقة انتقال المدافع السلوفاكي دافيد هانسكو، لاعب أتلتيكو مدريد، هي السبب، حيث تم الاتفاق بشكل كامل مع النصر، ثم غادر اللاعب إلى النمسا، للانضمام إلى المعسكر وأخلى سكنه، رغم عدم التوقيع الرسمي، ليتم مطالبة النصر بتعويض مالي فقط.

    وأوضح الخبير القانوني أحمد الشيخي، أن الأمر متعلق بصفقة لابورت بالفعل، وإنما الخطأ يتعلق بنظام جديد من الفيفا، تحت مسمى "غرفة المقاصة"، منوطة بتحول الأموال بين الأندية، لتقليل عمليات النصب والاحتيال، إلا أن النصر لم يتبع تعليمات هذه الغرفة بشكل صحيح، ما أدى إلى إحالة ملفه إلى لجنة الانضباط الدولية في الفيفا، والتي أصدرت العقوبة.

  • Wesley ويسليkooora

    "على مسؤوليتي .. هذا سبب قرار الإيقاف"

    وفي هذا السياق، كشف الإعلامي سعود الصرامي، عضو الشرف بنادي النصر، عن سبب خامس وراء قرار الفيفا بإيقاف النادي من القيد، بقوله "على مسؤوليتي، العقوبة لا تتعلق بصفقة لابورت، وإنما اللاعب ويسلي (جاسوفا)".

    وأوضح "الشكوى التي وصلت إلى الفيفا - حتى الآن -، قادمة من نادي كورينثيانز البرازيلي، فيما يتعلق بصفقة ويسلي"، مضيفًا أن هناك دفعات أخرى مستحقة على النادي، بين صفقات لابورت ومحمد سيماكان وجون دوران.

    ونوّه الصرامي بأن مسؤولي النصر يدفعون ثمن تصرفات جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة النادي، مضيفًا أن الإيطالي أنشأ قناة النصر، وكان يعلم بعدم وجود محتوى إعلامي.

  • Sepahan v Al Hilal - AFC Champions League Playoff 1st LegGetty Images Sport

    صفقة نجم الهلال "لغز كبير"

    وسلط الصرامي الضوء على الأنباء المتداولة بشأن اقتراب نادي النصر من التعاقد مع عبد الله الحمدان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في فترة الميركاتو الشتوي، فضلًا عن قرار الأزرق بسحب العرض المقدم إليه لتجديد عقده، ما يعطي مؤشرًا نحو السماح برحيله في يناير.

    وقال الصرامي إن هناك رواية لم تذكر في صفقة عبد الله الحمدان، في ظل إيقاف النصر من قيد اللاعبين، وفي ذات الوقت، يتحرك النادي من أجل حسم صفقة اللاعب، كما أن المدرب البرتغالي جورج جيسوس، طالب بأن يلعب في الموسم المُقبل، وعقد البرتغالي ينتهي في الصيف (رغم كونه قابلًا للتمديد)، وقد لا يكون متواجدًا في موسم 2026-2027.

  • الرابطة تمنح قبلة الحياة إلى النصر

    وكانت صحيفة "الشرق الأوسط"، قد أفادت بأن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أرسلت تعميمًا رسميًا إلى أندية روشن، الخميس الماضي، بتمديد الموعد النهائي لمهلة تسوية مستحقاتهم المالية، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

    الرابطة قررت تمديد الموعد النهائي لتسلم إقرار بعدم وجود مستحقات متأخرة لدى الدائنين، إلى 25 يناير، بدلًا من 25 ديسمبر، أي بتأجيل شهر كامل، تمهيدًا للحصول على شهادة الكفاءة المالية، للتسجيل خلال الفترة الثانية من الموسم.

  • تفاصيل صفقتي لابورت وويسلي

    وتعاقد النصر مع إيمريك لابورت، قادمًا من مانشستر سيتي، في الميركاتو الصيفي لعام 2023، مقابل 27.5 مليون يورو.

    وشارك المدافع الإسباني، الذي توج بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، إبان فترة احترافه في النصر، في 69 مباراة مع العالمي بمختلف البطولات، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

    ورغم ذلك، إلا أن نهاية لابورت مع النصر لم تكن جيدة، حيث تم استبعاده من المباريات الأخيرة، وسط أنباء حول تمسكه بالرحيل، والذي تم بانتقاله في سبتمبر 2025، إلى أتلتيك بيلباو.

    وتعثرت إجراءات قيد بيلباو للاعب في البداية تعثرت، في ظل تأخر النصر في إرسال البطاقة الدولية للاعب، ما هدد إتمام الصفقة، لكن نجح النادي الإسباني في الحصول على استثناء خاص وقيد اللاعب بعد انتهاء فترة الانتقالات.

    أما عن ويسلي جاسوفا، فقد انتقل الجناح الشاب، صاحب الـ20 عامًا، إلى صفوف النصر ، قادمًا من كورنثيانز، بعقد حتى صيف 2028، مقابل 18 مليون يورو.

    ورغم أن اللاعب الفائز بلقب كأس أمريكا الجنوبية للشباب، مع منتخب البرازيل، لا يجد المشاركة الكافية مع النصر، في ظل الاعتماد على ساديو ماني، إلا أنه شارك في 33 مباراة بقميص العالمي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.

