فيديو | مصافحة فاترة عكس زملائه .. موقف محرج بين ميليتاو ورودريجو يُثير التكهنات عن أزمة بين الثنائي!

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، عن قائمة "السيليساو" استعدادًا لخوض مباراتين وديتين مرتقبتين أمام السنغال وتونس، خلال فترة التوقف الدولي المقررة في شهر نوفمبر المقبل، وذلك ضمن إطار التحضيرات الجادة لتصفيات كأس العالم 2026.
ويأتي هذا المعسكر كواحد من أهم المحطات في مسيرة المنتخب البرازيلي خلال العام الحالي، حيث يسعى أنشيلوتي إلى تثبيت ملامح التشكيلة الأساسية، وبناء منظومة أكثر توازنًا بين الخبرة والحيوية، استعدادًا للعودة القوية في المنافسات الرسمية المقبلة.
وشهدت القائمة عودة الحارس إيدرسون، لاعب فنربخشه التركي، بعد فترة غياب طويلة، في خطوة اعتبرها الكثيرون تعزيزًا مهمًا للخط الخلفي الذي عانى مؤخرًا من تذبذب في المستوى.
في المقابل، تواصل غياب الجناح رافينيا لاعب برشلونة الإسباني بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لأسابيع.
في الوقت نفسه، واصل الثنائي فينيسيوس جونيور ورودريجو حجز مكانيهما في قائمة المنتخب.
وتضمنت القائمة أيضًا مجموعة من الوجوه الشابة التي تنال فرصتها للمرة الأولى تحت قيادة أنشيلوتي، حيث يسعى المدرب الإيطالي إلى توسيع قاعدة الاختيار وتجربة عناصر جديدة يمكن أن تمثل الإضافة في المستقبل القريب، استعدادًا للماراثون الطويل في تصفيات المونديال.
وخلال حديثه لوسائل الإعلام بعد إعلان القائمة، أكد أنشيلوتي أن الهدف الأساسي من هذه المرحلة هو تحقيق التوازن بين النتائج والتجريب، مشيرًا إلى أن المباراتين أمام السنغال وتونس ستكونان اختبارين حقيقيين أمام منتخبين يمتلكان جودة عالية وسرعة في التحول الهجومي.
يأتي ذلك ضمن استعدادات منتخب البرازيل، للمشاركة في كأس العالم 2026، التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.
وجاءت قائمة البرازيل كالآتي:
حراس المرمى: بينتو- إيدرسون- هوجو سوزا.
خط الدفاع: أليكس ساندرو- كايو هينريكي- دانيلو- إيدير ميليتاو- برونو- جابرييل ماجالايس- لوسيانو جوبا- ماركينيوس- باولو هينريكي- ويسلي.
خط الوسط: أندري- برونو جيمارايش- كاسيميرو- فابينيو- لوكاس باكيتا.
خط الهجوم: إستيفاو- جواو بيدرو- لويس هينريكي- ماتيوس كونيا- ريتشارلسون- رودريجو- فينيسيوس جونيور- فيتور روكي.