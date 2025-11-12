فيديو | مصافحة فاترة عكس زملائه .. موقف محرج بين ميليتاو ورودريجو يُثير التكهنات عن أزمة بين الثنائي!

يبدو أن الأوضاع داخل غرفة ملابس ريال مدريد ليست على ما يرام، وهو الأمر الذي انكشف بشكل واضح خلال معسكر منتخب البرازيل، بعد موقف بين الثنائي إيدر ميليتاو ورودريجو.

وتتزايد مؤشرات التوتر داخل ريال مدريد، وسط تقارير تشير إلى أن بعض اللاعبين لم يتأقلموا بعد مع أسلوب إدارة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، الذي يتّسم بالانضباط والصرامة.

ألونسو، الذي تولى تدريب الفريق مؤخرًا وسط توقعات كبيرة، بدأ فعليًا في إعادة تشكيل التسلسل الداخلي داخل الفريق، وهي خطوة لم تلقَ قبولًا لدى عدد من النجوم البارزين.