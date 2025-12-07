المنظمون لم يتعرفوا عليه .. إنفانتينو يعتذر لسكالوني بسبب حادث ارتداء قفازات لحمل كأس العالم!

جاءت الحادثة خلال سحب القرعة كأس العالم، والتي ستستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بشكل مشترك، عندما بدا أن المنظمين لم يتعرفوا على المدرب الفائز بكأس العالم.

وكان سكالوني، الذي بدا مندهشًا بشكل واضح، قد صرح بأن المسؤولين لم يعرفوا من هو، ليضطر لارتداء القفازات من أجل حمل كأس العالم.

وقاد ليونيل المنتخب الأرجنتيني للتتويج ببطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، بعد التفوق على فرنسا بركلات الترجيح، في مباراة صنفت الأفضل بتاريخ النهائيات.