Goal.com
مباشر
Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport
محمود خالد

الدليل إنستجرام .. أسرار جديدة وراء استغناء الاتحاد عن بنزيما "لا تتعلق بالأموال"!

على الاتحاد حسم الجدل..

كان النجم الفرنسي كريم بنزيما، عنوان الحدث الرئيس في الميركاتو الشتوي، بعدما صنع مفاجأة كبرى، بالانتقال من الاتحاد إلى الهلال.

وبدعم من الأمير الوليد بن طلال، كشف الهلال عن تعاقده رسميًا مع كريم بنزيما، في صفقة انتقال حر، لمدة عام ونصف، حتى صيف 2027، ما يعني أن النجم الفرنسي قد أنهى العلاقة التعاقدية مع الاتحاد، رغم تبقي "6" شهور في عقده.

وخطف بنزيما الأضواء، في مباراته الأولى بقميص الهلال، أمام الأخدود، حيث سجل 3 أهداف "هاتريك"، وقاد الزعيم لفوز كاسح بنتيجة (6-0)، ضمن الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

  • اسألوا لاعبي الاتحاد

    وصنع بنزيما حالة من الجدل، بعد مباراة الهلال والأخدود، حيث تلقى محاولات صحفية لاستدراجه بشأن الحديث عن مغادرة الاتحاد، فيما تم سؤاله حول عدم توديع اللاعبين قبل المغادرة إلى عملاق الرياض، ليعلّق بقوله "اسألوا لاعبي الاتحاد".

    وطالب بنزيما، بالاكتفاء بالحديث عن المباراة، فيما قال إنه شعر بإحساس جيد للغاية، حينما شارك أرض الملعب مع نجوم الهلال، فيما رفض التعليق على سؤال آخر بشأن ما إذا كان لاعبي الهلال يساعدونه أكثر من نظرائهم في الاتحاد.

    • إعلان

  • لهذا تخلص الاتحاد من بنزيما

    الحديث عن رحيل بنزيما المفاجئ، واكتفاء الاتحاد بنشر بيان بإنهاء العلاقة التعاقدية مع قائده السابق، أثار الكثير من التساؤلات حول الكواليس التي دفعت الإدارة الاتحادية للموافقة على مغادرة النجم الفرنسي.

    من جانبه، أعطى الناقد عبد الرحمن جيزاوي، الذي سبق وأن مثّل الاتحاد والأهلي والنصر، أسبابًا للاستغناء عن كريم بنزيما، من داخل قلعة العميد، مؤكدًا أن الفرنسي كان يتعامل مع زملائه في غرفة الملابس بطريقة غير جيدة.

    وأضاف جيزاوي أن بنزيما لم يكن يعامل زملاء الاتحاد بطريقة جيدة، وهذا ما دفع الكثيرين منهم لإلغاء متابعته عبر موقع "إنستجرام"، بعد رحيله إلى الهلال.

  • ليست الواقعة الأولى

    وفي حالة ما إذا ثبت استغناء الاتحاد عن كريم بنزيما، بسبب سوء معاملته داخل غرفة الملابس، فإنها لن تكون الواقعة الأولى للقائد الفرنسي، الذي لم يخلُ موسمه الأول من بعض الأزمات.

    حينها، ذكرت تقارير بأن أزمة وقعت بين بنزيما والمدرب الأسبق للاتحاد نونو سانتو، خلال مباراة القوة الجوية العراقي، حيث وجه البرتغالي اتهامات للاعب بأنه يتكاسل في الضغط على الخصم، فيما توجه بنزيما إلى مسؤولين في الاتحاد، وطالبهم بتغيير نونو سانتو، كونه لا يلبي تطلعات النادي ويعيق تقدمه.

    أضف إلى ذلك، تداخل الأدوار بين بنزيما وعبد الرزاق حمد الله، وأزمة الرقم "9"، التي هدد المغربي بالرحيل بسببها، قبل أن يقرر الاتحاد التضحية بهدافه من أجل الفرنسي، فضلًا عن أزمة شارة القيادة مع رومارينيو.

  • FBL-KSA-ITTIHAD-BENZEMAAFP

    أسرار أخرى وراء رحيل بنزيما عن الاتحاد

    وفي هذا السياق، كشف الإعلامي عبد الرحمن الجماز، عن مفاجأة أخرى، مؤكدًا أن الاتحاد كان يملك المال، لتجديد عقود بنزيما ونجولو كانتي، ولكنه هو من أراد التخلص من الثنائي في الميركاتو الشتوي.

    وأضاف الجماز أن هناك بعض الجهات التي ترغب في شراء الاتحاد من صندوق الاستثمارات، وهذه الجهات ترى أن مبلغ شراء الاتحاد من الصندوق كان مرتفعًا للغاية، بسبب قيمة النجوم العالميين المتواجدين في الفريق، وبالتالي تم التخلص من بنزيما وكانتي، لتقليل القيمة السوقية للاتحاد، وبالتالي تخفيض مبلغ شرائه.

  • Saudi chaos HIC 2-1GOAL

    رسالة إلى الاتحاد والنصر

    وكان الإعلامي ماجد هود، المقرب من البيت الاتحادي، قد كشف عن كواليس أخرى، بقوله إن بنزيما كان يختلق مشاكل باستمرار داخل الفريق، والإدارة كانت تتحرك لاحتوائها، مضيفًا أن بنزيما كان قد فاتح الإدارة في التجديد منذ الصيف الماضي، واستدل بتجديد النصر مع كريستيانو رونالدو وقتها. كما أكد أن الاتحاد قدم عرضًا لتجديد عقد بنزيما، يتضمن حصوله على مبلغ 250 مليون ريال سنويًا، إلا أنه اشترط الحصول على 400 مليون.

    وتحدث الإعلامي وليد الفراج، بدوره، عن أسباب أخرى لرحيل بنزيما، مؤكدًا أن الإدارة الاتحادية لم يكن لديها نية في استثمار مبلغ كبير في تجديد عقد اللاعب، كونها كانت تريد لاعبين أصغر سنًا، ولكن الاتحاد كان خائفًا من ردود أفعال الجماهير، ما دفعها للمماطلة في التجديد، كما أن العرض لم يكن جيدًا، ما دفع بنزيما للانفجار.

    وطبقًا لذلك، فإن الإعلامي خالد الشنيف، وجه نداءً إلى ناديي الاتحاد والنصر، بضرورة الكشف عن تفاصيل رحيل كريم بنزيما وكذلك غضب كريستيانو رونالدو، وغيابه عن المباريات، بداعي أن "الكل يقول الموضوع من رأسه"، على حد وصفه.

دوري أبطال آسيا النخبة
شباب أهلي دبي crest
شباب أهلي دبي
شباب الأهلي
الهلال crest
الهلال
الهلال
دوري أبطال آسيا النخبة
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الغرافة crest
الغرافة
الغرافة
0