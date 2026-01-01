بطل العالم والسقوط من جبل برشلونة: مؤشر لهروب ماريسكا من تشيلسي و"ثغرة" تمنعه من خلافة جوارديولا!

يُمكن وصف مسيرة تشيلسي مع إنزو ماريسكا، بأن الفريق أصبح "صانع المفاجآت"، فهو الذي اكتسح ريال بيتيس برباعية في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، ثم كان صاحب الخطى الواثقة بهدوء في كأس العالم للأندية 2025، ليفاجئ الجميع بإسقاط باريس سان جيرمان، المرشح الأكبر للقب، في النهائي، بالثلاثية، ويتربع على عرش أندية العالم.

تشيلسي الذي استهل موسم 2025-2026، بالتعادل السلبي مع كريستال بالاس، سلبيًا، كانت بداية سقوطه، بخسارتين متتاليتين أمام بايرن ميونخ (1-3) في دوري أبطال أوروبا، ومانشستر يونايتد (1-2) في البريمييرليج، لتبدأ دوامة النتائج المتذبذبة.

البلوز قدم نتائج عجيبة هذا الموسم؛ تجده يُسقط حامل اللقب، ليفربول، (2-1)، في الجولة السابعة، ويكتسح برشلونة بثلاثية نظيفة مع الرأفة في دوري أبطال أوروبا، ويُجبر آرسنال "المتصدر" على التعادل (1-1)، ثم تجده يسقط أمام برايتون وسندرلاند وليدز وأستون فيلا، ويتعادل مع كاراباج ويخسر من أتالانتا في التشامبيونزليج.

مسيرة تشيلسي في ديسمبر 2025، كانت متقبلة، بين فوزين و3 تعادلات و3 هزائم، كما أن البلوز لم يتذوق طعم الفوز، منذ ثلاثيته ضد كارديف في ربع نهائي كأس كاراباو، قبل أن يتعادل مع نيوكاسل وبورنموث، ويخسر أمام أستون فيلا.

وزاد خبير الانتقالات العالمية، فابريتسيو رومانو، من الشعر بيتًا، حيث أكد أن مصير ماريسكا ليس مرتبطًا بنتائج الفريق في يناير، بل بأزمة طارئة بينه وبين الإدارة، قد تعصف به خارج تشيلسي.