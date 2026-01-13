بدا سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، سعيدًا جدًا بعد انتهاء مواجهة فريقه أمام النصر بانتصارهم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد واتساع فارق الصدارة لصالحهم إلى 7 نقاط، وقد كشف عن بعض أسرار قراراته الفنية خلال المباراة، كما لم يُخف فخره بالتفوق على غريمه باستخدام عدد كبير من اللاعبين السعوديين. فماذا قال؟
حسم موقف بابلو ماري من القيد المحلي .. إنزاجي: الهلال هزم النصر بـ6 محليين ولهذا شارك الحربي في قلب الدفاع!
الهلال يطير بالصدارة!
تلقى النصر بقيادة مدربه البرتغالي جورج جيسوس أمس الإثنين، الهزيمة الثالثة على التوالي في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2025-2026، حيث سقط أمام الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ15.
العالمي كانت له المبادرة في الديربي بهدف أول عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، لكن هذا التقدم لم يدم، حيث عاد الزعيم للديربي من ضربة جزاء سجلها سالم الدوسري (الدقيقة 57)، ثم هدف محمد كنو (81)، فجزائية أخيرة، أحرز منها نجم اللقاء روبن نيفيش الهدف الثالث في الدقيقة 2+90 من عمر المواجهة.
هذه الهزيمة وسعت الفارق بين الهلال والنصر إلى سبع نقاط، حيث يتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري روشن 2025-2026 برصيد 38 نقطة، يليه العالمي بـ31 نقطة.
إنزاجي: هزمتهم بـ6 محليين!
أبدى المدرب الإيطالي سعادته بتحقيق الفوز باستخدام اللاعبين السعوديين، قائلًا عقب المباراة "بدأت المباراة بتواجد 6 لاعبين محليين في التشكيل الأساسي، ومع هذا شعرت بالارتياح لأن جميع اللاعبين قادرين على تقديم الإضافة للفريق، وقد حرصت على اختيار الأكثر جاهزية ومن لديهم الطاقة اللازمة لخوض المباراة. الهلال يمتلك قائمة كبيرة ولي الحق في اختيار التشكيل الأفضل من وجهة نظري".
تابع "المباراة كانت جيدة جدًا وقد أمتعت الجمهور، لم نخرج من اللقاء رغم استقبالنا الهدف الأول. الفوز لم يكن سهلًا لكننا قدمنا مباراة قوية أمام خصم قوي وكنا الأفضل في الشوط الثاني واستطعنا حسم الأمور لصالحنا".
أتم مشيدًا باللاعبين وتحقيق 19 انتصارًا متتاليًا "الفضل في تلك النتائج القوية يعود لعقلية اللاعبين، فهم يبذلون قصارى جهدهم في التدريبات والمباريات، بجانب أننا نمتلك كل الأدوات اللازمة لإجراء عملية المداورة واستخدام جميع العناصر المتاحة، وهذا يُساعدنا على تحقيق الانتصارات المتتالية، وعلينا الاستمرار على هذا النهج لأطول وقت ممكن".
موقف بابلو ماري وسبب مشاركة الحربي في الدفاع
كشف إنزاجي عن موقف المدافع الجديد بابلو ماري من القيد في قائمة دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أنه سيُسجل حتى عودة السنغالي خاليدو كوليبالي من منتخب بلاده المشارك في كأس أمم إفريقيا حاليًا.
وأكد إنزاجي أن المدافع المنضم في سوق الانتقالات الشتوي الجاري سيكون إضافة كبيرة للهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، وقد أشاد بتحرك الإدارة بضمه والتعاقد مع سلطان مندش من التعاون.
وعن سبب قراره إشراك متعب الحربي في ثلاثي الدفاع بدلًا من التركي يوسف أكتشيتشيك، قال إنزاجي "أكتشيتشيك مدافع ممتاز وصغير السن وقد قدم بوادر إيجابية كثيرة، لكني رأيت أن الحربي هو الحل المناسب لمواجهة ثنائي النصر، كومان وفيليكس، نظرًا لما يتمتعان به من سرعة. كان علينا إشراك لاعب سريع ليكون قادرًا على مواجهة اللاعبين".
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 12 انتصارًا مع تعادلين، في 14 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".
أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:
* مباريات: 28.
* فوز: 23.
* تعادل: 4.
* خسارة: 1.
* أهداف مسجلة: 67.
* أهداف مستقبلة: 25.