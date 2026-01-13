حسم موقف بابلو ماري من القيد المحلي .. إنزاجي: الهلال هزم النصر بـ6 محليين ولهذا شارك الحربي في قلب الدفاع!

تلقى النصر بقيادة مدربه البرتغالي جورج جيسوس أمس الإثنين، الهزيمة الثالثة على التوالي في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2025-2026، حيث سقط أمام الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ15.

العالمي كانت له المبادرة في الديربي بهدف أول عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، لكن هذا التقدم لم يدم، حيث عاد الزعيم للديربي من ضربة جزاء سجلها سالم الدوسري (الدقيقة 57)، ثم هدف محمد كنو (81)، فجزائية أخيرة، أحرز منها نجم اللقاء روبن نيفيش الهدف الثالث في الدقيقة 2+90 من عمر المواجهة.

هذه الهزيمة وسعت الفارق بين الهلال والنصر إلى سبع نقاط، حيث يتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري روشن 2025-2026 برصيد 38 نقطة، يليه العالمي بـ31 نقطة.