صانع المتعة يلعب بالنار: ريمونتادا مارسيليا تفسد هدايا إندريك .. والبرازيلي لن يمر بمعاناة لامين يامال ولكن!

من يريد المتعة فليذهب إلى السيرك؟ لا، ربما عليك التوجه إلى فيلودروم، لتشاهد قمة كروية ممتعة، حسمها مارسيليا أمام أولمبيك ليون، بنتيجة (3-2).

في قمة الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي، جاءت ثنائية ليون عند طريق كورنتين توليسو وريمي هيمبرت بالدقيقتين 3 و76، بينما رد مارسيليا بثلاثية إيجور بايشاو وبيير أوباميانج (هدفين)، بالدقائق 52 و81 و90+1.

المفاجأة الكبرى أن مارسيليا، الذي لم يذق طعم الفوز في آخر "4" مباريات، تمكن مع مدربه حبيب بايي، من قلب الطاولة على ليون، الذي كان يطمح لتحقيق سلسلة انتصارات تاريخية في ليج 1، ثم استيقظ على كابوس مرير، بالخسارة في آخر مباراتين.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 43 نقطة، ليحل رابعًا في ترتيب الدوري الفرنسي، ويضيق الخناق على ليون، صاحب المركز الثالث بـ45 نقطة.