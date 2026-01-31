منذ وصوله إلى الرون، يجسد إندريك التجديد الهجومي في أولمبيك ليون. بفضل أدائه المتميز وابتسامته الدائمة وتأثيره الحاسم، سرعان ما أصبح إندريك أحد أبرز اللاعبين في النصف الثاني من موسم ليون. لكن وراء الابتسامات والأهداف، بدأت مسألة تثير الجدل وراء الكواليس: إلى متى سيستفيد أوليمبيك ليون من لاعبه البرازيلي الموهوب؟ وقد أعادت تصريحات إندريك الأخيرة، التي كانت متعمدة الغموض، إحياء آمال ليون، بينما أثارت استياء بعض الأطراف في مدريد.
انتقاد مبطن إلى ريال مدريد؟ إندريك يشيد بروح "الصداقة" في ليون
إندريك، محرك التجديد في ليون
بعد صيف حافل بالأحداث، أظهر أولمبيك ليون علامات مشجعة في النصف الأول من الموسم. لكن الشتاء شهد تغييراً حقيقياً في الأداء. مع وصول إندريك على سبيل الإعارة، اكتسب أولمبيك ليون قوة وثقة وطموحاً. النتائج تتحدث عن نفسها: أولاً في المرحلة العادية من الدوري الأوروبي والآن رابعاً في الدوري الفرنسي، يتقدم ليون خلف باريس سان جيرمان ولانس ومارسيليا. في هذا السياق، أصبح إندريك عاملاً أساسياً، يرمز إلى أحلام الفوز باللقب التي بدأت تتردد من جديد بين نهري الرون والسون.
على أرض الملعب، يثير إندريك الإعجاب بفعاليته ونضجه. في سن 19 عامًا فقط، سجل المهاجم المعار من ريال مدريد أربعة أهداف في ثلاث مباريات، منها ثلاثية رائعة في ميتز خلال الفوز 5-2. هذه الأداءات تضع إندريك في دائرة الضوء وتعزز مكانته كلاعب أساسي في نظام ليون. في ليون، يبدو إندريك سعيدًا ومتحررًا ومندمجًا تمامًا في فريق يعمل بكامل طاقته.
تكيف مثالي وارتباط قوي بنادي أولمبيك ليون
وقد أكد إندريك بنفسه هذا الازدهار في مقابلة مع صحيفة L’Équipe. لم يخف البرازيلي سعادته بتجربته في ليون: «تكيفت بشكل شبه مثالي. منذ وصولي، كانت التواصل مع زملائي في الفريق والطاقم الفني ممتازًا. أشكرهم حقًا على مساعدتهم لي يوميًا. آمل الآن أن أتحسن قليلاً في كل مباراة، حتى نحقق أهدافنا في نهاية الموسم. (...) كان لقاء المديرين معي وإعطائي كلمتهم أمراً مهماً. شعرت بثقتهم. لقد وجدت هنا فريقًا متماسكًا للغاية، حيث تسود الصداقة، وهذا أمر مهم. بل إنه الأهم. إذا كان هناك تماسك داخل الملعب وخارجه، تصبح الأمور أكثر سلاسة وطبيعية".
تؤكد هذه التصريحات التوافق المتبادل بين إندريك ونادي أولمبيك ليون. في بيئة مستقرة ومواتية، يستعيد المهاجم ثقته بنفسه ويكتسب المزيد من الثقة، لدرجة أنه أعاد تموضعه بوضوح في السباق على مكان في كأس العالم القادمة مع البرازيل. بالنسبة لإندريك، يجب أن تكون هذه الأشهر الخمسة في ليون مرادفة للتقدم الأقصى والأداء العالي المستوى.
إندريك غير متأكد من رغبته في العودة إلى ريال مدريد
لكن هذه القصة الرياضية تثير الآن سؤالاً حساساً: ماذا بعد؟ في ريال مدريد، لا تزال المنافسة الهجومية شرسة، مع وجود العديد من المهاجمين العالميين بالفعل. حتى بعد إعارة ناجحة، لا شيء يضمن لإندريك وقت لعب كبير عند عودته إلى إسبانيا. هذه الحقيقة تغذي التساؤلات في ليون، حيث تحلم الجماهير والمديرون بفكرة تمديد الإعارة لموسم إضافي.
وفقًا لتقارير الصحافة البرازيلية، تمت مناقشة هذا الخيار داخليًا، حيث تجاوز تأثير إندريك التوقعات الأولية. عند سؤاله عن هذا الاحتمال، تعمد اللاعب المعني الإبقاء على الغموض، وأدلى بتصريح غامض ومليء بالمعاني: "الله وحده يعلم ما سيحدث، وما إذا كان سيطلب مني البقاء هنا أم لا. لا أحد يعرف ما سيحدث غدًا". إجابة تترك كل الاحتمالات مفتوحة... ولن تفوت فرصة إزعاج ريال مدريد.