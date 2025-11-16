رغم اتفاق ليون لضمه من ريال مدريد .. عملاق إنجليزي يحاول خطف إندريك!

يستعد ليون، الذي طالما سخر منه بسبب صعوباته الداخلية، لتوقيع أحد أكثر الصفقات طموحًا في تاريخه الحديث. عمل النادي بهدوء ولكن بفعالية للحصول على موافقة ريال مدريد على استقبال إندريك لمنحه فرصة اللعب على الفور.

يرى المهاجم الشاب، الذي يبحث عن دور مهم استعدادًا لكأس العالم 2026، أن ليون بيئة مثالية له. باولو فونسيكا يخصص له مكانًا في تشكيلته الأساسية. لا يزال النادي ملتزمًا بالمنافسة على الساحة الأوروبية. والأهم من ذلك، أن ليون لديه تقليد طويل في نجاح اندماج اللاعبين البرازيليين.

الاتفاق الهيكلي بين مدريد وليون موجود بالفعل. كل ما ينقص هو التوقيع. لذا بدا أن كل شيء قد تم تسويته.