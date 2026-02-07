Goal.com
قارنوه ببنزيما فذكرنا براموس: "أفعال صبيانية" تطرد إندريك أمام نانت .. وعليكم "تقبيل القائم"!

عندما يتحول الحماس الزائد إلى "آفة" تصيبك داخل الملعب، وتدفعك لارتكاب خطأ يكلفك الكثير، هكذا كان النجم البرازيلي إندريك، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون، والذي غادر مباراة نانت بالبطاقة الحمراء.

مباراة "عصبية"، شهدت الكثير من الالتحامات العنيفة، إلا أنها كشفت عن الوجه المظلم الذي لطخ بداية إندريك الرائعة مع ليون، منذ انتقاله إليه "مُعارًا" من ريال مدريد، في فترة الانتقالات الشتوية.

إندريك الذي كان عنوان الصحف الفرنسية، خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما حقق ثالث أفضل بداية للاعب في تاريخ أولمبيك ليون، يبدو أنه سيكون عنوانًا أيضًا هذا الأسبوع، ولكن بعد الكشف عن وجهه العنيف في المباراة.

وحقق ليون فوزًا على نانت بهدف دون رد، سجله بافيل سولش، في الدقيقة 25، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة، في المركز الثالث، بفارق سبع نقاط عن لانس المتصدر، بينما تجمد رصيد نانت عند 14 نقطة، في المركز السادس عشر.

  • إندريك بحاجة إلى "ضبط النفس"

    يمكن القول إن ما حدث في أولى دقيقتين من انطلاق صافرة البداية، كان دليلًا على أن إندريك لا يزال شابًا متهورًا، دفعته قلة الخبرة إلى سرعة الانفعال.

    وتعرض إندريك لتدخل خشن من قِبل ماتياس أبلين، في أولى دقيقة، ليقرر البرازيلي الرد بعدها مباشرة، بتدخل قوي كلفه بطاقة صفراء.

    مثل هذه الأفعال الصبيانية، ومعها تدخلات قوية تعرض لها إندريك، حافزًا للتراجع قليلًا، وإن لم تتوقف فعاليته الهجومية أمام نانت، إلا أنها لم تحمل سوى تهديد مباشر واحد على مرمى الحارس أنطوني لوبيس.

  • من راموس إلى إندريك: ما أشبه الليلة بالبارحة!

    هل تتذكرون ما حدث مع سيرخيو راموس، عندما كان يدافع عن ألوان إشبيلية، في واقعته الشهيرة بمباراة ريال بيتيس، في نوفمبر 2023؟

    وكان راموس قد تلقى بطاقة حمراء للإنذار الثاني، بسبب خطأ ارتكبه ضد برايس مينديز، ليطالب الحكم باللجوء إلى تقنية الفيديو، من أجل مراجعة اللقطة.

    وأمام احتجاج راموس، توجه الحكم بالفعل إلى شاشة الفار، ليعود ويلغي بالفعل البطاقة الصفراء، ولكن من أجل أن يوجه بطاقة حمراء مباشرة إلى المدافع الإسباني المخضرم.

    هذا ما حدث مع إندريك أمام نانت، بعد تدخله على ساق دحمان تابيبو، الذي ظل يعاني من الألم، خارج الملعب، ليدفع الحكم لإشهار البطاقة الصفراء الثانية للجناح البرازيلي، ثم عاد إلى تقنية الفيديو ليراجع اللقطة، التي يمكن أن تحمل بعض الجدل، قبل أن يتراجع ويشهر الطرد المباشر في وجه اللاعب.

    لا تقارنوه ببنزيما!

    "إنه يتفوق بمسافة"، هكذا علق إندريك على مقارنته بالنجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي كانت بداية تألقه من بوابة ليون، قبل أن يبني مجدًا مع ريال مدريد، ومن ثم يشد الرحال إلى دوري روشن السعودي.

    وقال إندريك "هذا جيد جدًا بالنسبة لي، لأنه لاعب كبير، ومهاجم مذهل، وكان الأفضل في العالم، ولكن لا، إنه يتفوق بمسافة، فهو لاعب كبير، وأنا سعيد جدًا لكوني هنا، أن أتواجد حيث لعب كريم".

    وبقطع النظر عن الأمور الفنية، فإن كريم بنزيما لم يسبق أن حصل على بطاقة حمراء، طوال مسيرته، مع الأندية والمنتخبات، الأمر الذي يجعله يتفوق بخطوة على إندريك، إذا ما جرت المقارنة بينهما، ويكفي أن النجم الفرنسي حسم الأمر بـ"اللعب النظيف" قبل الأداء فوق أرض الميدان.

  • لننظر إلى الوجه الآخر

    ولكن، من الظلم أن نقل إن مشاركة إندريك أمام نانت، كانت سلبية للغاية، بل إنها حملت العديد من الوجوه الإيجابية، التي تمثلت في أداء الجناح البرازيلي.

    الحديث هنا عن روعة التحكم في استلام الكرة، فضلًا عن صناعة اللعب بطرق مميزة، كما فعل في الدقيقة "20"، عندما مرر كرة نموذجية إلى تيسمان ليسدد كرة مرت أمام المرمى.

    وبعدها بسبع دقائق، شاهدنا تحركًا أكثر من رائع دون كرة، من قِبل إندريك، والذي ينمّ على حسن قراءته للملعب، حينما انطلق من الجهة اليمنى إلى العمق، ليستلم الكرة من زميله داخل منطقة الجزاء، إلا أنه مرر الكرة فوق العارضة.

  • كلمة أخيرة.. عليك تقبيل القائم

    كما ذكرت في مقال سابق، فإن إندريك بدا أشبه بمن يسير على سطر ويترك آخر، تارة يسجل وأخرى لا يصل إلى الشباك، إلا أنه لا يزال مصدر فأل على ليون، الذي لم يحقق أي تعثر منذ قدومه في الفترة الشتوية.

    مباراة تستحق أن يذهب لاعبو ليون إلى القائم الأيمن، ويقبلونه، لأنه أنقذهم من قلب الطاولة، بـ3 كرات ارتطمت فيه، بين تسديدتي كابا وباهيريبا جيراسي، ورأسية يوسف العربي.

    أما عن إندريك، فإن مهاراته الكروية لا يختلف عليها اثنان، إلا أنه تصرفاته العنيفة قد تجعله صيدًا سهل الاستفزاز من قِبل الخصوم، خاصة وأنه نال إنذارًا مبكرًا دون مبرر، ثم نال طردًا مباشرًا، أثر بشكل كبير على سير اللعب، وجعل ليون أكثر عرضة لضغط نانت.

