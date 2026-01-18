حدد 50 مليونًا .. إنتر يستهدف ضم أحد ثلاثي ريال مدريد

قالت أنباء قادمة من إيطاليا إن إدارة إنتر تتوجه لإبرام صفقة من العيار الثقيل الصيف المقبل لتعزيز صفوف الفريق، وعلى إثرها يستهدف ضم أحد ثلاثي ريال مدريد فرانكو ماستانتونو، أردا جولر، أو نيكو باز بحسب "توتوسبورت".

إدارة إنتر الأمريكية "أوكتري" التي استحوذت على النادي العام الفائت عقب فشل الإدارة السابقة بقيادة مجموعة سونينج في تسديد قروضها قررت اعتماد سياسة المواهب الشابة لتدعيم صفوف النيراتزوري، الأمر الذي كان جليًا الصيف الماضي بصفقات على شاكلة يان بوني من بارما وبيتار شوشيتش من دينامو زغرب.